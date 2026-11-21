Grand Theft Auto VI is uit en menig persoon die dit artikel normaal zou lezen, zit nu waarschijnlijk aan de buis gekluisterd. GTA VI heeft heel wat teweeggebracht in de wereld. En het spel is pas een paar dagen uit.

GTA 6

Overal gooit de game hoge ogen, maar hoge bomen vangen ook veel wind. Waar critici allemaal lyrisch zijn over het spel, daar is steeds meer een tegengeluid te horen. Mensen vinden het te veel op de Sims lijken, zijn teleurgesteld dat ze zoveel klusjes moeten doen die ze in het echte leven ook niet leuk vinden of geven aan dat Jason helemaal geen stoer personage is. Ook wordt er hier en daar geklaagd over bugs: daar hebben wij tot nu toe nog niet echt last van gehad, maar er circuleren vooral online wel video’s van Jason die ineens in een andere outfit lijkt te ‘springen’.

Er zijn meer manieren waarop GTA VI de wereld deze week op zijn kop zette. Zo meldde bijvoorbeeld Ziggo dat het op zijn netwerk de grootste downloadpiek ooit zag. Op woensdagavond 18 november om 20:55 uur was het downloadverkeer 20,6 procent hoger dan op een normale woensdag. Het was daarnaast 6,3 procent boven het vorige record. Dat record was bij de Formule 1-race in Mexico op 1 november dit jaar. Het is interessant om te zien wat zo’n game teweeg kan brengen.

3,79 miljard dollar

Ook binnen studio Rockstar zelf: de eerste dag zou GTA VI 3,79 miljard dollar hebben opgebracht: een nieuw record in de wereld van entertainment: meer nog dan Avengers: Endgame’s volledige kaartopbrengst. Het spel werd daarnaast 32,5 miljoen keer vooruitbesteld. Het zijn bizarre aantallen: de duurste game ooit gemaakt is tegelijkertijd de game die op de dag van de lancering al zijn budget heeft terugverdiend.

Er is naast kritiek op de game ook online veel kritiek op elkaar te vinden. Zo wordt André Hazes Junior aan de schandpaal genageld omdat zijn kind van 10 GTA VI spelen, een game die eigenlijk voor 18 jaar en ouder is. Ook zijn er veel vrouwen die het dus niet zo leuk vinden dat hun vriend ineens zoveel tijd besteed met een andere vrouw, ook al is ze virtueel en misschien op papier niet bepaald de ideale schoondochter. Mensen hebben dus ook wel veel kritiek op elkaar.

Map

Rockstar doet overigens zelf ook nog een schepje bovenop de gekte die we nu ervaren met het spel. Het heeft al gehint op een uitbreiding voor GTA VI: delen van de map laten zien dat er toch meer aan lijkt te komen. Een dierentuin een noordelijk stadje, casino’s: het kan er allemaal nog aankomen voor de miljardengame.