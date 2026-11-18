World of Warcraft : Forever blijft records breken. Blizzard heeft nieuwe cijfers gedeeld over de eerste twee weken na de lancering op 4 november. Spelers maakten in die periode 15.160.147 personages aan. Dat is een enorm aantal voor een versie van WoW die bewust in het verleden blijft hangen. Volgens Holly Longdale , vicepresident en executive producer van World of Warcraft , spelen er nu wekelijks meer mensen Forever dan in vijftien jaar in WoW te zien is geweest. Voor Blizzard is het de bevestiging dat de lang gevraagde “Classic Plus” precies was waar veel spelers op zaten te wachten.

De cijfers na twee weken

Blizzard deelde de nieuwe statistieken via X, met een bedankje aan de spelers: “Jullie breken elke dag weer records! Bedankt allemaal dat jullie deze geweldige community mee helpen opbouwen.” Naast de ruim vijftien miljoen personages voltooiden spelers 1.480.343.357 quests en versloegen ze 9.786.925.806 vijanden. Er werden 140.764 guilds opgericht en 71.309.889 groepen gevormd.

Ook in PvP wordt er flink gevochten: spelers maakten samen 28.938.569 PvP-kills. Makkelijk was het niet altijd, want in totaal gingen spelers 196.851.761 keer dood. De dodelijkste baas tot nu toe is Archmage Arugal in Shadowfang Keep. En volgens Blizzard is het nog lang niet voorbij: de infographics eindigen met de tekst “and still tickin”.

Bij die cijfers horen wel een paar kanttekeningen. Vijftien miljoen personages is niet hetzelfde als vijftien miljoen spelers. Veel mensen maken meerdere personages (Alts) aan, bijvoorbeeld om verschillende klassen of facties uit te proberen. Blizzard noemt nog altijd geen concreet aantal spelers of abonnees. Ook Longdales uitspraak over de wekelijkse spelersaantallen ging niet gepaard met een getal.

Grootste WoW-lancering ooit

De nieuwe cijfers volgen op een eerdere mijlpaal . Blizzard maakte vorige week al bekend dat Forever de grootste lancering in de geschiedenis van WoW was, gemeten naar het piekaantal gelijktijdige spelers en het aantal terugkerende spelers. Longdale zei toen dat het team de meeste nieuwe spelers voor een WoW-lancering in vijftien jaar zag. Ze heette iedereen welkom die Azeroth voor het eerst ontdekt, net als degenen die het spel voor het eerst “opnieuw” spelen. Volgens Longdale was de lancering ook groter dan die van The Burning Crusade en Wrath of the Lich King.

Opvallend genoeg bleven de beruchte Blizzard-problemen grotendeels uit. Bij eerdere lanceringen stonden spelers soms uren in de rij, maar spelers merkten deze keer weinig van overvolle servers en lange wachttijden. Volgens Blizzard draaide de launch op meer dan 200.000 gigabyte aan RAM. Helemaal zonder problemen ging het niet: Blizzard nam eerder deze week goud af en schorste accounts van spelers die de Blackmaw Hold-farm op grote schaal hadden misbruikt.

Raids in december, Hardcore later

Voor Blizzard is de echte uitdaging om spelers vast te houden nu de eerste opwinding afneemt. De eerste raids gaan op 9 december 2026 open: Barrow Deeps voor 10 spelers, Hyjal Summit voor 20 spelers en Onyxia’s Lair voor 40 spelers. Voor het voorjaar van 2027 staat een grote update op de planning met twee nieuwe raids, twee nieuwe dungeons, nieuwe quests en een nieuw speelgebied, een legendarische questline en een vernieuwd PvP-seizoen. Ook de Hardcore-realms komen er nog aan.

Blizzard noemt Forever expliciet een blijvende thuisbasis naast de moderne game en Classic, en niet een tijdelijk experiment zoals Season of Discovery. Gezien de cijfers van de eerste twee weken lijkt die keuze goed uit te pakken: Forever trekt niet alleen nostalgische veteranen, maar ook een nieuwe generatie spelers die Azeroth nog nooit eerder heeft gezien.