Je kunt natuurlijk een gewone bureaustoel kiezen om te gamen, of een speciale gamestoel, maar Razer heeft nu een stoel aangekondigd dat eigenlijk niet zo mag heten. Dit is een gametroon met allerlei handige snufjes, waaronder RGB-lichten: het blijft toch Razer he?

Bijzondere gamestoel

PC-gamers kunnen deze week weliswaar niet aan de slag met de game waar iedereen het over heeft, GTA VI, maar er zijn gelukkig talloze andere games om te spelen. En dat kan bijvoorbeeld met een vibrerende stoel. De Soma Pro is een stoel die met uitgebreide vibratiemogelijkheden is uitgedost, om je daadwerkelijk op je grondvesten te laten trillen als er iets heftigs gebeurt in je game.

In eerste instantie leerden we dit soort technologie kennen als Project Esther in 2024, maar nu heeft Razer het overduidelijk veel verder uitgebreid. De stoel heeft onder andere ondersteuning voor ruimtelijke audio van THX en Razer Chroma RGB-verlichting. Volgens Razer is dat allemaal met één doel: zorgen dat de game deel van de game wordt. Zowel in voelen, horen als zien. Het is inderdaad zo dat veel zintuigen ermee worden geprikkeld.

Er zitten zes haptische motoren in de stoel ingebouwd en dat is enorm veel. Het idee is dat hij op verschillende manieren kan trillen en dat kunnen ze draadloos, zodat je niet steeds aan een draad vastzit terwijl je zit. Er is haptische feedback in meerdere zones beschikbaar en ze zouden rekening houden met de intensiteit, richting en hoe ver iets in de game gebeurt. Het is dus niet een soort standaard trilfunctie: het weet wat er in de game gebeurt.

Razer Sensa HD

Dat betekent wel dat je een game moet spelen die ondersteuning biedt voor deze Razer Sensa HD-trillingen, want er is in de achtergrond technisch natuurlijk wel wat voor nodig om dit werkende te krijgen. Razer heeft het geregeld met meer dan 100 PC-games, waaronder S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl en Battlefield 6 , maar ook Borderlands 4 en Marvel Razer. Het werkt echter ook op games die de ondersteuning niet hebben, maar dan gaat het via audio dus zal het toch iets minder accuraat zijn.

De stoel is op te laden via USB-C en hij kost 1.029,99 euro. Het is dus een flinke investering voor je gamekamer, maar hij is voor mensen die veel en intensief spelen, of volop streamen, wel een interessante optie.