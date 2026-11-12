Esports is big business. Neem Team Liquid , een internationale esportsorganisatie met meer dan twintig teams en zo’n 150 professionele gamers. In games als League of Legends en Dota 2 strijdt de organisatie tegen de wereldtop, waarbij grote commerciële belangen op het spel staan. Op dat niveau kunnen kleine details het verschil maken tussen winst en verlies. Daarom zet Team Liquid AI-technologie van SAP in om patronen te ontdekken die zelfs ervaren coaches over het hoofd zien.

Met behulp van AI ontdekte Team Liquid bij de analyse van wedstrijdgesprekken iets opvallends. Drie Koreaanse spelers bleken op hectische momenten soms ongemerkt over te schakelen op hun moedertaal. Hun twee teamgenoten verstonden hen dan niet meer en misten belangrijke informatie. De taalwisselingen vielen bovendien samen met cruciale momenten waarop het team terrein verloor. Om ervoor te zorgen dat de spelers ook onder druk Engels blijven spreken, kregen ze extra Engelse taaltraining.

Waarom Team Liquid zoveel aandacht besteedt aan zulke details? Volgens Team Liquid-oprichter en mede-CEO Victor Goossens is de concurrentie aan de wereldtop zo groot dat zelfs de kleinste verbetering telt. “Je kunt bijna de beste zijn. Jij presteert op 95 procent en je tegenstander op 97. In een gewoon bedrijf heb je dan twee procent minder, en dat is nog steeds prima. In topsport sta je dan met lege handen.”

Als een speler stilvalt

De taal die spelers spreken, is niet het enige dat invloed heeft op hun samenwerking. Volgens Goossens kan het ook misgaan wanneer iemand steeds minder informatie deelt met zijn teamgenoten. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een speler in League of Legends een paar keer achter elkaar wordt uitgeschakeld. Hij kan gefrustreerd raken en minder gaan communiceren, waardoor zijn teamgenoten belangrijke informatie missen. Voor coaches is dat lastig te herkennen. Zij moeten tijdens een wedstrijd immers ook alle gebeurtenissen in het spel volgen.

Daarom gebruikt Team Liquid AI Voice Intelligence. De technologie analyseert opgenomen gesprekken tussen spelers en koppelt die aan gebeurtenissen in het spel. Zo kunnen coaches achteraf onderzoeken wanneer een speler minder begon te communiceren en wat er op dat moment in de wedstrijd gebeurde.

De coaches kunnen die momenten vervolgens met hun spelers bespreken en oefenen hoe ze ook onder druk goed blijven communiceren. De technologie analyseert daarnaast de toon en stemming van gesprekken. Daarmee kunnen coaches ook mogelijke frustraties of spanningen binnen het team herkennen.

Meer zien in dezelfde tijd

De communicatie tussen spelers is slechts een onderdeel van wat Team Liquid onderzoekt. Tijdens wedstrijden nemen spelers voortdurend beslissingen en reageren ze op hun tegenstanders. Al die handelingen leveren gegevens op. Analisten zoeken daarin naar patronen die coaches kunnen helpen om hun team beter voor te bereiden.

Maar de hoeveelheid informatie is enorm. “Je kunt letterlijk honderd analisten op die data zetten, en dan nog is er voor ieder van hen genoeg werk”, zegt Goossens. In de praktijk heeft een team volgens hem meestal maar een of twee analisten. Die kunnen onmogelijk alles onderzoeken en moeten dus keuzes maken.

Het analyseplatform dat Team Liquid samen met SAP ontwikkelde, helpt hen om sneller door die gegevens te werken. Zo kunnen ze meer patronen onderzoeken en belangrijke inzichten met coaches delen. Vooral tijdens toernooien is dat waardevol. Bij Dota 2 zitten er soms maar twee uur tussen wedstrijden. In die tijd moet het team de vorige wedstrijd evalueren en zich voorbereiden op de volgende tegenstander. Hoe sneller de analisten relevante informatie vinden, hoe meer tijd de coaches hebben om hun strategie daarop aan te passen.

Ook vermoeidheid wordt zichtbaar

Niet alle problemen ontstaan door verkeerde beslissingen of gebrekkige communicatie. Soms presteert een speler minder goed doordat hij vermoeid is. Daarom onderzoekt Team Liquid ook hoe fit zijn spelers zijn.

Dat gebeurt onder meer bij het World of Warcraft-team, dat deelneemt aan de Race to World First. Tijdens deze competitie proberen teams van twintig spelers als eerste een reeks bijzonder moeilijke eindbazen te verslaan. Zo’n race kan dagen of zelfs weken duren. De spelers maken lange dagen en moeten voortdurend geconcentreerd blijven. Coaches moeten daarom steeds afwegen of hun team nog voldoende energie heeft om door te spelen.

Om hen daarbij te helpen, dragen sommige spelers een WHOOP-wearable. Dit bandje meet onder meer slaap en lichamelijk herstel. Iedere ochtend kunnen coaches op een dashboard zien hoe goed de deelnemende spelers zijn hersteld en wie mogelijk extra aandacht nodig heeft.

SAP combineert die metingen met gegevens uit het spel. Daarbij houdt het systeem rekening met de normale waarden van iedere speler. Een herstelscore die voor de ene speler heel gebruikelijk is, kan voor een ander namelijk opvallend laag zijn. Door die persoonlijke verschillen mee te nemen, krijgen de coaches een beter beeld van de conditie van hun team.

Een afwijking als waarschuwing

Hoe nuttig dat kan zijn, liet Oliver Huth, VP en Global Head of Analytics Platform & Engineering bij SAP, zien tijdens een mediatour in Utrecht. Bij een speler daalde de herstelscore plotseling sterk. Volgens Huth wees dat erop dat de speler ziek begon te worden. “De speler wist het nog niet. De coach wel.”

De afwijkende score gaf de staf aanleiding om eerder naar de situatie van de speler te kijken. Maar wanneer je dagelijks de gegevens van een heel team bijhoudt, moet je al die metingen wel kunnen overzien. Daarbij helpt SAP’s AI-assistent Joule. Die vat de belangrijkste informatie samen, zodat coaches niet zelf alle grafieken en meetwaarden hoeven door te nemen. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen hoe het team ervoor staat en vervolgens doorvragen over een speler met een opvallend lage herstelscore.

Niet alle spelers willen zulke persoonlijke gegevens delen. Deelname aan de metingen is daarom vrijwillig. Volgens Goossens deed ongeveer de helft van de World of Warcraft-spelers mee. Alleen de betrokken begeleiders hebben toegang tot hun gegevens. Huth benadrukt bovendien dat coaches ook zonder wearable een beeld hebben van hun spelers. De metingen geven hun extra informatie om dat beeld aan te vullen.

Geen vervanging voor menselijke coaches

Met al die gegevens kan Team Liquid steeds beter beoordelen hoe spelers ervoor staan. Maar daarmee weet een coach nog niet automatisch wat hij moet doen. De omstandigheden tijdens een wedstrijd spelen immers ook mee.

Stel dat de herstelgegevens erop wijzen dat een speler vermoeid raakt. Tijdens de Race to World First kan rust dan verstandig lijken. Maar wat als het team na dagenlang spelen eindelijk dicht bij de overwinning is? Goossens schetst een situatie waarin een coach verwacht dat zijn team nog ongeveer vier uur nodig heeft om een belangrijke eindbaas te verslaan. Die kan dan besluiten toch door te spelen, omdat de concurrentie ondertussen ook niet stilzit.

AI kan helpen om zulke afwegingen beter te onderbouwen, maar de coach moet zelf bepalen wat verstandig is. Dat geldt nog sterker voor de menselijke verhoudingen binnen een team. Een AI-systeem kan bijvoorbeeld ontdekken dat een speler na een reeks fouten steeds stiller wordt. Maar een coach moet vervolgens uitzoeken waarom dat gebeurt en hoe hij de speler weer bij het team betrekt. Dat vraagt om mensenkennis en soms om een lastig gesprek. Volgens Goossens blijft de menselijke coach daarom onmisbaar. “Ik zie spelers niet accepteren dat een AI tegen hen zegt: ga eens een open gesprek met elkaar voeren.”

Veelgestelde vragen

Hoe gebruikt Team Liquid AI tijdens esportswedstrijden?

Team Liquid gebruikt AI om wedstrijdgegevens, communicatie tussen spelers en fysieke herstelgegevens te analyseren. Zo ontdekken coaches patronen die ze zelf mogelijk over het hoofd zien en kunnen ze hun strategie verbeteren.

Welke rol speelt SAP bij Team Liquid?

SAP levert AI-technologie waarmee Team Liquid grote hoeveelheden wedstrijdgegevens analyseert. Met AI Voice Intelligence onderzoekt het team de communicatie tussen spelers. AI-assistent Joule helpt coaches om belangrijke informatie sneller te vinden.

Kan AI voorspellen wanneer een esports-speler vermoeid raakt?

AI kan afwijkingen in slaap- en herstelgegevens signaleren. Team Liquid gebruikt hiervoor onder meer WHOOP-wearables. Zo kunnen coaches eerder herkennen wanneer een speler mogelijk vermoeid raakt of onvoldoende hersteld is.

Waarom is communicatie zo belangrijk bij esports?

Professionele gamers moeten voortdurend informatie uitwisselen en snel beslissingen nemen. Wanneer spelers door frustratie minder communiceren of overschakelen naar een andere taal, kunnen teamgenoten cruciale informatie missen.

Kan AI menselijke esports-coaches vervangen?

Volgens Team Liquid niet. AI helpt bij het herkennen van patronen en het onderbouwen van beslissingen, maar menselijke coaches blijven verantwoordelijk voor strategie, motivatie en de onderlinge samenwerking binnen het team.