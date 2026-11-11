De terugkeer van een van de meest geliefde games aller tijden blijkt een schot in de roos. Nintendo heeft bekendgemaakt dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor de Nintendo Switch 2 wereldwijd al meer dan 5,2 miljoen keer is verkocht. En dat in slechts vier dagen tijd. Daarmee heeft de remake direct een nieuw verkooprecord gevestigd.

De game verscheen op 5 november 2026 en is volgens Nintendo de snelst verkopende door het bedrijf uitgegeven Switch 2-game ooit, gemeten over de eerste vier dagen na release. Het gaat daarbij om zowel fysieke als digitale exemplaren. Alleen al in Japan gingen 810.000 exemplaren over de toonbank.

Een klassieker uit 1998 verovert opnieuw de wereld

Dat Ocarina of Time opnieuw zo'n succes zou worden, is misschien niet eens heel verrassend. Het origineel verscheen in 1998 voor de Nintendo 64 en groeide uit tot een van de meest invloedrijke avonturengames ooit gemaakt. Voor veel gamers was het bovendien hun eerste kennismaking met een volledig driedimensionale wereld van Zelda.

Bijna dertig jaar later heeft Nintendo het avontuur opnieuw opgebouwd voor de Switch 2 . De remake behoudt het oorspronkelijke verhaal, waarin Link als kind en volwassene door Hyrule reist om het koninkrijk te redden. Tegelijkertijd is vrijwel alles rondom die ervaring gemoderniseerd.

Zo beschikt de nieuwe versie over volledig vernieuwde graphics, ingesproken tussenfilmpjes, uitgebreidere dialogen en symfonische orkestmuziek. Ook de camera en besturing zijn aangepakt, zodat het avontuur beter aansluit bij wat spelers tegenwoordig gewend zijn.

Een indrukwekkende start voor Nintendo

De verkoopcijfers zijn extra opvallend omdat Ocarina of Time geen compleet nieuw avontuur is. Nintendo laat hiermee zien dat een geliefde klassieker, mits grondig vernieuwd, nog altijd miljoenen spelers kan aanspreken.

Ter vergelijking: Donkey Kong Bananza stond eind september 2026 op 5,05 miljoen verkochte exemplaren. De nieuwe Zelda-remake heeft dat aantal in vier dagen al overtroffen. Mario Kart World blijft met 16,48 miljoen verkochte exemplaren op datzelfde meetmoment voorlopig een veel grotere titel.

Het nieuwe record betekent overigens niet dat Ocarina of Time nu al de bestverkochte Switch 2-game aller tijden is. Het gaat specifiek om de verkoop tijdens de eerste 4 dagen na de lancering.

Zelda viert zijn 40e verjaardag

De succesvolle release valt samen met het 40-jarig jubileum van The Legend of Zelda. De eerste game verscheen in 1986 in Japan en groeide in de daaropvolgende decennia uit tot een van Nintendo's belangrijkste franchises.

Nintendo pakt dit jubileum groots aan. Naast de remake staan er verschillende andere activiteiten op de planning, waaronder een wereldwijde concerttour met muziek uit de games. Die begint in 2027. Ook verschijnt er een live-actionfilm van The Legend of Zelda. Die moet op 30 april 2027 in de bioscopen draaien.

Met de succesvolle terugkeer van Ocarina of Time heeft Nintendo in ieder geval een uitstekende start gemaakt met het jubileumjaar. En met de feestdagen voor de deur is de kans groot dat de verkoopcijfers de komende maanden nog flink verder oplopen.