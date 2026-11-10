Een nieuw personage maken, de eerste quests oppakken en voor je het weet weer een avond kwijt zijn aan Azeroth. World of Warcraft: Forever krijgt opvallend veel spelers zover. Volgens Blizzard heeft de nieuwe WoW-versie de grootste lancering uit de geschiedenis van de game achter de rug, gemeten aan het piekaantal gelijktijdige spelers. Ook keren er meer oud-spelers terug dan ooit bij eerdere lanceringen.

Daar blijft het niet bij. Volgens de gedeelde aankondiging trekt Forever bovendien meer nieuwe spelers dan een WoW-lancering in de afgelopen vijftien jaar. De belangstelling komt dus zowel van mensen die hun oude guild nog kunnen dromen als van spelers die voor het eerst ontdekken wat Azeroth te bieden heeft.

Wat betekent dat lanceringsrecord precies?

Bij zo'n record is de meetmethode belangrijk. Blizzard heeft het over het hoogste aantal spelers dat tijdens een lancering tegelijkertijd online was. Dat zegt iets anders dan het totale aantal abonnees, verkochte exemplaren of mensen dat gedurende de eerste week even hebben ingelogd.

In de bekendmaking staan geen concrete spelersaantallen. Daardoor weten we wel dat Blizzard een record claimt, maar niet hoeveel spelers daarvoor nodig waren of hoe groot het verschil met eerdere lanceringen is. De conclusie dat WoW nu meer abonnees heeft dan ooit, kun je hier dus ook niet uit trekken.

Toch is de combinatie opvallend: een recordpiek, een record aan terugkerende spelers en veel nieuwe aanwas. Voor een game die al sinds 2004 bestaat, is dat een sterke start van een nieuw hoofdstuk.

Wat is World of Warcraft: Forever?

Forever is een permanente WoW-versie die naast modern WoW en WoW Classic bestaat. Je trekt opnieuw door de oorspronkelijke continenten en bouwt je personage op tot level 60. Blizzard vult die vertrouwde wereld aan met nieuwe verhalen, gebieden en quests. De wereld moet vervolgens verder groeien met nieuwe updates.

Daarmee speelt Forever in op een herkenbare wens: nog eens dat vroege WoW-avontuur beleven, met onderweg ook iets te ontdekken dat je niet al jaren uit je hoofd kent. Voor terugkerende spelers levert dat een interessant vooruitzicht op. Je weet ongeveer waar je thuiskomt, maar niet precies wat je daar aantreft.

Blizzard legt daarbij de nadruk op de spelwereld, de community en de reis naar het maximale level. Dat past bij de aantrekkingskracht van het oorspronkelijke WoW: samen op pad gaan en onderweg verhalen verzamelen die je later nog aan elkaar vertelt.

Meer keuze bij je nieuwe start

Ook de manier waarop je begint, verandert. Je kiest in Forever een ruleset voor de ervaring die bij je past, zoals Normal, PvP of roleplay. Daarnaast kun je kiezen tussen een klassieke presentatie en een modernere weergave met meer interfacehulp. Hardcore volgt op een later moment. Voor toegang heb je een WoW-abonnement of gametijd nodig. Forever is daarbij inbegrepen. Er zijn ook optionele upgradepakketten verkrijgbaar. De wereldwijde lancering vond plaats op 4 november; door het tijdverschil was het in Nederland toen al middernacht op 5 november.

Nu moet Azeroth spelers vasthouden

Een succesvolle lancering is vooral het begin. De komende maanden moet blijken hoeveel nieuwkomers blijven hangen en hoeveel teruggekeerde spelers hun abonnement aanhouden. Juist bij een online wereld bepaalt de groep waarmee je speelt vaak of je de volgende avond weer inlogt. Voorlopig heeft Blizzard in elk geval veel mensen tegelijk weten te overtuigen om opnieuw te beginnen. Een eerste quest, een nieuwe naam en een lege vriendenlijst die langzaam weer volloopt: Azeroth heeft zijn aantrekkingskracht duidelijk nog niet verloren.

Veelgestelde vragen

Wat is World of Warcraft: Forever?

World of Warcraft : Forever is een permanente WoW-versie naast modern WoW en WoW Classic. Je verkent de oorspronkelijke continenten, speelt tot level 60 en ontdekt nieuwe gebieden, quests en verhalen.

Welk record heeft WoW Forever gebroken?

Volgens Blizzard heeft Forever het hoogste piekaantal gelijktijdige spelers tijdens een WoW-lancering bereikt. Ook trok de lancering een recordaantal terugkerende spelers. Blizzard heeft daarbij geen concrete spelersaantallen gedeeld.

Heb je een apart abonnement nodig voor WoW Forever?

Nee, toegang tot World of Warcraft: Forever is inbegrepen bij een bestaand WoW-abonnement of actieve gametijd. Er zijn daarnaast optionele upgradepakketten verkrijgbaar.