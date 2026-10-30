November staat voor de deur, en het is een maand waar gamers al tijden rijkhalzend naar uitkijken. Er staan namelijk twee gigantische gamereleases op stapel: het langverwachte Grand Theft Auto 6 en de remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Natuurlijk komen er in november wel meer games uit, maar de releasekalender is relatief leeg voor november, traditiegetrouw dé maand van het jaar waarin uitgevers hun nieuwste games uitbrengen om er voor te zorgen dat iedereen alvast weet wat ze voor de feestdagen moeten kopen. Dat komt omdat veel bedrijven eieren voor hun geld kiezen; er staan namelijk al twee hele belangrijke games op stapel komende maand die alle aandacht opeisen.

Grand Theft Auto 6

Allereerst is daar natuurlijk Grand Theft Auto 6 . Letterlijk miljoenen gamers wachten al jaren op dit nieuwe openwereldspel. Het vorige deel kwam immers in 2013 uit – gevoelsmatig een half mensenleven geleden. Dertien jaar later krijgen we eindelijk het langverwachte vervolg, om precies te zijn op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series-consoles, en dat gaat een héle grote gebeurtenis worden.

Ontwikkelaar Rockstar Games staat namelijk bekend om de ongekende hoeveelheid details die ze in hun spellen toevoegen. Zo gaf GTA 5 ons al een bizar gedetailleerde fictieve versie van Los Angeles en omstreken om in rond te scheuren en criminele praktijken in uit te voeren. Met het in 2018 verschenen Red Dead Redemption 2, dat zich in de nadagen van het Wilde Westen afspeelde, voerde de ontwikkelaar het realisme nog meer op.

De volgende game van de ontwikkelaar is dus Grand Theft Auto 6, en die game belooft dat realisme uit Red Dead Redemption 2 nog verder voort te zetten. Hierin bezoeken we Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken om daarmee de Amerikaanse staat Florida na te bootsen. Drukke stranden, met neon verlichte straten en ongerepte natuur buiten de stad smeken om verkend te worden.

Daarbij biedt GTA 6 ook een uniek verhaal dat wel eens voor de nodige emotie bij de speler kan zorgen. De game draait namelijk om een koppel, Jason en Lucia. Naast dat ze een relatie hebben zijn het ook partners in crime, en Rockstar kennende zou dat wel eens een tragische afloop kunnen hebben.

We zijn inmiddels verwend met flink wat beelden van het spel, en zoals gezegd springen vooral de hoeveelheid details in het oog. De prachtige spelwereld maakt indruk, je kunt ditmaal in veel meer binnenlocaties komen – bijvoorbeeld om een random supermarkt te beroven – en de straten zijn gevuld met allerlei voorbijgangers die allemaal een uniek uiterlijk en persoonlijkheid hebben. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat je vanaf 19 november letterlijk honderden uren in GTA 6 kunt steken voordat je alles dat deze spelwereld te bieden heeft hebt gezien.

Hou daarbij wel een slag om de arm: in GTA 5 was de online modus, ook wel GTA Online genoemd, zeer populair, maar een nieuwe versie van GTA Online is met de release van GTA 6 nog niet beschikbaar. Die komt waarschijnlijk pas op een later moment uit. Maar ach, dat geeft je alleen maar meer tijd om te genieten van het goedgevulde singleplayeravontuur.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

GTA 6 komt niet op de Nintendo Switch 2 uit, maar eigenaren van die hybride console hoeven zich in november gelukkig ook niet te vervelen. Op 5 november verschijnt namelijk een remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time . Het origineel uit 1998 die op de Nintendo 64 verscheen wordt nog altijd gezien als één van de – zo niet dé – beste games ooit. Dat deze game in een fonkelnieuw jasje opnieuw wordt uitgebracht, is dus groot nieuws.

Zelda: Ocarina of Time maakte in 1998 zoveel indruk door de fantasievolle spelwereld die als voorloper van het openwereldgenre gezien kan worden. Je verkent met de nog jonge Link het land van Hyrule, en doet allerlei dorpjes en gevarieerde omgevingen aan in een poging prinses Zelda te helpen met het redden van de wereld van het kwaad.

Enkele decennia later zijn we natuurlijk veel grotere spelwerelden gewend en is het Hyrule uit Ocarina of Time relatief compact. Maar dat is al die jaren later eigenlijk juist een van de sterkere eigenschappen van het spel: deze remake vertelt daarmee een strak geregisseerd sprookje, waarin je je alsnog helemaal kunt verliezen door alle geheimen te vinden en de kleurrijke personages te ontmoeten.

Daarbij maken de vernieuwde graphics veel indruk. Het origineel ziet er voor deze tijd logischerwijs erg verouderd uit, maar deze nieuwe versie heeft prachtige omgevingen waarmee je je zonder problemen in de fantasiewereld waant. De grote hoeveelheid details waarmee de personages zijn vormgegeven, geeft ze een schattig uiterlijk dat aan echte poppen doet denken. Daarmee is de nieuwe versie van Ocarina of Time helemaal klaar om een nieuwe generatie gamers weg te blazen… en mensen die het origineel hebben gespeeld weer opnieuw verliefd te laten worden.

Laat november maar komen

Met deze twee games staan er in november dus twee absolute toppers op stapel voor gamers. Het is lang geleden dat we in één maand twee releases van zo’n ongelooflijk indrukwekkend formaat hebben kunnen verwelkomen. Laat november dus maar snel beginnen, en zorg dat je controllers opgeladen zijn. Je gaat het nodig hebben!