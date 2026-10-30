Er zijn weinig producten waarbij het prijsverschil zo groot is als bij gamingstoelen. De goedkoopste staan voor 89 euro in de aanbieding, de duurste gaan richting 900. Op een productfoto zie je dat verschil nauwelijks, want de vorm is bij alle modellen ongeveer hetzelfde. Toch zit er inmiddels een wereld van verschil tussen, en dat komt doordat het segment de afgelopen jaren serieus is geworden. Dit is waar dat geld in gaat zitten.

De gasveer is het onderdeel dat als eerste sneuvelt

Elke draaistoel heeft een gasveer die de zithoogte regelt. Bij goedkope modellen is dat het eerste dat het begeeft, meestal door langzaam wegzakken tijdens het zitten. Je drukt de stoel omhoog, je zit een half uur, en je staat weer op je laagste stand. Fabrikanten geven dit onderdeel een klasse-aanduiding, en bij de betere modellen zit er een zwaardere variant in met een hogere belastbaarheid. Het is onzichtbaar en het is precies waar je elke dag op leunt.

Mesh heeft kunstleer ingehaald

Jarenlang was kunstleer de standaard, omdat het er in beeld goed uitzag. Voor drie uur spelen werkt dat prima. Voor acht uur werken is het warm, en dat is precies wat er veranderde toen dezelfde stoel ook overdag gebruikt ging worden. Mesh ademt, houdt zijn vorm en gaat langer mee zonder te barsten bij de naden. In dit segment is mesh inmiddels eerder regel dan uitzondering, en webshops voeren het vaak als een eigen categorie.

Verstelbaarheid is waar het echte verschil zit

Een stoel van negentig euro heeft armleuningen die omhoog en omlaag gaan, en verder niets. In het middensegment krijg je armleuningen die ook naar voren, naar achteren en in breedte bewegen, een rugleuning die niet alleen kantelt maar waarvan je de weerstand instelt, en een zitting waarvan je de diepte verandert. Dat laatste is het meest onderschat. De afstand tussen je knieholte en de rugleuning bepaalt of je onderbenen tegen de voorrand drukken, en dat voel je pas na uren.

Wie daarop vergelijkt ziet snel welke modellen meedoen. Het aanbod gamestoelen met verstelbare armleuningen is de laatste jaren flink gegroeid, juist omdat kopers die eisen inmiddels stellen.

De grens met kantoormeubilair is vervaagd

Interessant is dat de beweging twee kanten op ging. Gamingmerken brachten modellen uit die het moesten hebben van ergonomie in plaats van uiterlijk, terwijl klassieke kantoormerken juist stoelen gingen maken met een hogere rugleuning en een iets sportievere vorm. Het resultaat is een middensegment waarin het onderscheid eigenlijk niet meer bestaat. Wat overblijft is een stoel die je acht uur per dag gebruikt, ongeacht waarvoor.

Bij 365bureaustoel zien ze dat terug in wie deze stoelen koopt. Het zijn allang niet meer alleen gamers, maar net zo vaak mensen die een bureau hebben dat overdag en s avonds een andere functie heeft.

Waar je op let als je gaat upgraden

Begin bij het opgegeven maximale gebruikersgewicht, want dat zegt meer over de constructie dan welke specificatie dan ook. Kijk daarna of het voetkruis van staal is in plaats van kunststof. Controleer of de zitting van koudschuim is en niet van gestanst schuim, want dat laatste zakt binnen een jaar in. En kijk welke wielen erop zitten, want de standaardwielen zijn vrijwel altijd bedoeld voor tapijt en krassen op een harde vloer.