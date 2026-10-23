Begin maar vast met sparen, want de volgende generatie spelcomputers wordt peperduur. Nu gaan er zelfs geruchten dat de nieuwe Xbox , ook wel ‘Project Helix’ genoemd, tot wel 1800 dollar – en dus waarschijnlijk 1800 euro – kan gaan kosten.

Eerder deze week bracht Fortune een profiel naar buiten over Asha Sharma, de nieuwe Xbox-ceo die eerder dit jaar deze functie toebedeeld kreeg. Daarin stonden enkele interessante meldingen die nog niet officieel zijn bevestigd, maar de gemoederen onder gamers sindsdien flink bezighouden.

Hoge prijs voor nieuwe Xbox

De meest in het oog springende claim is dat de nieuwe Xbox – die eerder al werd aangekondigd onder de werknaam Project Helix – in 2028 uitkomt en misschien wel tussen de 1200 en 1800 dollar gaat kosten. Het verleden leert ons daarbij dat die prijs, mocht die kloppen, letterlijk vertaald gaat worden naar euro’s.

1200 tot 1800 euro voor een nieuwe console is een flink hogere prijs dan we gewend zijn. Huidige spelcomputers kosten allemaal ruim onder de 1000 euro. Mocht de nieuwe console van Microsoft echt 1800 euro gaan kosten, dan komt dat in de buurt van een daadwerkelijke game-pc.

Dat zou overigens prima passen bij eerdere geruchten dat Project Helix een soort pc in een consolejasje wordt. Volgens die geruchten zullen de grenzen tussen pc en spelcomputer met dit apparaat vervagen, en speel je in feite pc-games op Helix, al zal het besturingssysteem je wel ‘foppen’ dat je op een console aan het spelen bent.

De mogelijke hoge prijs is echter geen grote verrassing: componenten voor spelcomputers en ander apparatuur stijgen de pan uit door de alsmaar toenemende populariteit van AI. Vooral geheugen – een belangrijk onderdeel van elke spelcomputer – is tegenwoordig peperduur. We zien het ook al bij ander apparatuur, zoals smartphones, dat prijzen blijven stijgen, en ook de huidige generatie consoles blijft maar duurder worden

Xbox-handheld en vernieuwde Xbox Game Pass

Het artikel bevat ook andere claims. Zo zou in 2027 eerst een nieuwe Xbox-handheld uitkomen. Ook dat past bij eerdere geruchten. Het is waarschijnlijk dat deze handheld minder krachtig – en dus minder duur – dan Project Helix wordt, en zou dus een goede tussenweg zijn voor mensen die niet zoveel geld over hebben voor een nieuwe spelcomputer.

Ook wordt geclaimd dat Xbox Game Pass – een van de belangrijkste wapenfeiten van het Xbox-ecosysteem – op de schop gaat. Er wordt gesproken over een 'à la carte'-structuur, waarbij abonnees zelf bepalen wat ze allemaal toegevoegd willen zien worden aan hun abonnement en daar extra voor betalen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om online multiplayer te kunnen spelen, cloud gaming te gebruiken en alleen consolegames of pc-games te spelen.

PlayStation 6 komt er ook aan

Dit alles is vooralsnog niet bevestigd, maar de claims zijn in ieder geval niet zo buitensporig dat ze ongeloofwaardig zijn. Ondertussen werkt Sony achter de schermen ook aan hun nieuwe spelcomputer – de PlayStation 6. Eerdere berichten doen vermoeden dat ook deze console flink duurder dan diens voorganger gaat worden, en dat ook Sony naast een console een handheld uitbrengt.

De komende jaren worden hoe dan ook interessant om te volgen voor mensen met interesse in consolegames. Eén ding is zeker: de huidige generatie spelcomputers gaat voorlopig nog wel even mee, want als de hoge prijzen blijken te kloppen, dan zullen alleen de meest fanatieke gamers gedurende de eerste jaren overstag gaan.