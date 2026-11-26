Er staat een nieuw jaar voor de deur en hoewel we nog ruim een maand hebben voor het zover is, zijn er natuurlijk weinig gamemakers die na GTA zin hebben om hun noeste arbeid wereldkundig te maken. In december en januari is het dan ook stil, maar daarna gaat het in februari wel echt los. Dit zijn de 7 games waar we het meest naar uitkijken in 2027.

Metro 2039

4 februari is het zover, dan verschijnt de nieuwe game in de Metro-reeks. We zijn nu al een paar keer in ondergrondse tunnels gedoken met Metro en eigenlijk krijgen we van die spanning geen genoeg. Deze game speelt zich vier jaar na Metro Exodus af en er is een ware nuclaire oorlog geweest waar het nodige volledig fout is gegaan. Je duikt in de metro van Moskou en komt daar wederom heel veel tegen wat je eigenlijk niet wil kennen. Nucleaire aanvallen hebben namelijk zo hun uitwerking op mens en dier...

Persona 4: Revival

18 februari is het vervolgens tijd voor een game die op zijn beurt weer heel veel tijd in beslag neemt: Persona is een heerlijke RPG-reeks die je meeneemt in een heel andere wereld waarin alles kan en alles er ook een stuk vriendelijker uitziet dan in bijvoorbeeld het hierboven beschreven Metro. Je speelt in Persona 4 een middelbare scholier die naar een plattelandsstadje verhuisd dat heel saai lijkt, tot er meerdere moorden worden gepleegd. Je ontdekt daarnaast dat je in de televisiewerld kunt stappen en zet een team op om daar verder onderzoek naar te doen.

Fable

23 februari komt er echter alweer een game uit waar ook reikhhalzend naar wordt uitgekeken. In de preview waren we al erg gecharmeerd van Fable : het ziet er prachtig uit, er is heel veel mogelijk en er is heel veel om te ontdekken.

Exodus

7 april is gelukkig wat later, want we zijn met de bovenstaande games wel even zoet. Er komt echter wel een potentieel geweldige game uit op die datum. Exodus is een science fiction RPG die onder andere acteur Matthew McConaughey tot de stemmencast mag rekenen. Exodus draait onder andere om het veranderen van tijd door ultrarelatieve reizen. Het klinkt erg vaag, maar de trailer laat gelukig al iets meer zien:

Alien: Isolation 2

De games die nu volgen hebben nog geen releasedatum en dat geeft niet: we wachten geduldig af op bijvoorbeeld Alien: Isolation 2. Deze game van SEGA draait om horror. Dat afschuwelijke idee van met een buitenaards wezen opgescheept zitten die zich ook niet bepaald vriendelijke gedraagt: het is best eng om die Xenomorph op je dak te krijgen.

Kingdom Hearts 4

Disney en Final Fantasy samen maakt al jaren de heerlijke, wat kinderlijke gamereeks waarin je wat moet puzzelen, vechten en vooral veel kunt genieten van de wereld waarin je je bevindt en wat daar allemaal te halen is. En vooral: te ontdekken valt. Het is nog niet bekend wanneer de game verschijnt, maar de hype is alvast groot: heel groot.

Pokémon Winds en Waves