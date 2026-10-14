Hij deed Black Panther, Creed en Sinners en daarmee zette hij zich al op de kaart, maar nu gaat Ryan Coogler er met een andere zeer geliefde franchise vandoor. Iets wat je misschien niet had verwacht: het is namelijk The X-Files. Coogler zegt dat hij al heel lang dol is op The X-Files en dat de kans om een pilot te maken hem al heel blij maakte. Nu mag hij dus een hele serie maken.

X-Files

Het spannendste aan deze X-Files-serie is waarschijnlijk dat het niet met de originele personages is. Geen Scully en Mulder, geen David Duchovny en Gillians Andersom, maar wel Danielle Deadwyler en Kimesh Patel. Zij is bekend van The Harder They Fall en Till. Hij is bekend van EstEnders, Yesterday en The Odyssey. Een interessant koppel dat straks dus op jacht gaat naar bovennatuurlijke verschijnselen.

Opvallend is dat er naar de serie wordt verwezen als 'The X-Files Project', maar het is toch echt een reboot van de originele X-Files. Onder andere Amy Madigan, Steve Buscemi en Ben Foster zijn in de serie te zien. See's Jennifer Yale is trouwens de showrunner, dus dat is niet Coogler zelf.

De officiële omschrijving luidt: "Twee hoogonderscheiden, maar totaal verschillende FBI-agenten bouwen een onwaarschijnlijke band op wanneer ze worden toegewezen aan een lang gesloten afdeling die zich richt op zaken rondom onverklaarbare fenomenen."