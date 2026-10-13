Miami Vice is een iconische serie uit de jaren '80 die veel voor televisie heeft betekend. Het zorgde er namelijk voor dat televisie van een praatmedium naar een audiovisueel cadeautje ging. De serie had die typische 80's look en de twee agenten in de serie passen ook geweldig bij elkaar. Nu komt Miami Vice terug, met nieuwe acteurs: en dat zijn zeker niet de minsten.

Miami Vice '85

De twee oorspronkelijke acteurs in Miami Vice waren Don Johnson, die Sonny Crockett speelde. Hij droeg linnen jasjes van Armani en Versage, streek ze nooit, was lekker ongeschoren en verder vrij ruig. Maar dan had je Ricardo Tubbs (Philp Michael Thomas) die er juist altijd op en top uitzag met zijn maatpakken en strakke verschijning. Die twee mannen worden straks vertolkt door Michael B. Jordan en Austin Butler.

Het gaat om een film, dus geen serie, waarin de twee heren in de huid kruipen van hun voorgangers uit de jaren '80. Austin Butler is uit 1991 en heeft die periode dus niet echt meegekregen, al kan hetzelfde wel worden gezegd van Michael B. Jordan , die met geboortejaar 1987 ook niet echt een 80's kid kan worden genoemd. Miami Vice liep van 1984 tot 1989, al is het ongetwijfeld nog vaak herhaald.

In ieder geval is het de bedoeling dat de nieuwe Miami Vice '85 een zomerblockbuster wordt en dat komt niet alleen goed met deze twee acteurs: de regisseur is niemand minder dan Joseph Kosinksi, de man die actie altijd enorm goed in beeld weet te brengen. Hij is namelijk ook verantwoordelijk voor F1 en Top Gun: Maverick. We hebben nu al zin in wilde achtervolgingen.

Miami

Het script komt bovendien van een van onze favoriete schrijvers: Dan Gilroy, die eerder het briljante Nightcrawler schreef en regisseerde. De cast bestaat verder uit Alden Ehrenreich, John Leguizamo, Walton Goggins, André Holland, Whitney Peak en Danny Ramirez. De verwachting is dat de film in mei 2028 pas in de bios draait, maar er wordt ons dus nu vast een glimps gegund van de twee heren als de iconen uit de serie. Al is dat misschien niet eens helemaal waar Miami Vice om gaat: het is vooral Miami als achtergrond, met zijn neon, palmbomen en 80's auto's, dat ons echt doet verlangen naar deze film.