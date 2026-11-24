Het zijn donkere dagen en dan wil je misschien iets kijken waar je niet dieper van in de put raakt. Maar ook als je je kiplekker voelt: soms wil je een serie kijken die lekker makkelijk wegkijkt en waarbij je misschien niet constant 100 procent alles hoeft te zien. Deze 10 series zijn heel vermakelijk en geven een goed gevoel.

Ghosts

Netflix biedt Ghosts, een serie die draait om een koppel dat een hotel runt waarin allemaal spoken leven. De vrouwelijke kant van het koppel kan die geesten ook zien en met ze praten, maar voor de mannelijke kant geldt dat niet. Dat zorgt voor grappige miscommunicaties, naast dat elke geest ook een heel karikatuur-achtig personage speelt, wat het heel charmant maakt om naar te kijken.

De serie zit nu in zijn zesde seizoen.

Ted Lasso

Apple TV heeft een grote hit met meerdere Nederlandse acteurs erin en dat is Ted Lasso. De enorm 'wholesome' serie waarin een Amerikaanse football-coach als voetbal-coach aan de slag gaat in Engeland lijkt typisch iets voor mensen die van voetbal houden, maar daar gaat het uiteindelijk nooit over: het gaat vooral om hoe belangrijk mensen voor elkaar kunnen zijn, maar dan niet op een al te zoetsappige manier: het is gewoon heel tof en hartverwarmend om te kijken.

Ted Lasso zit nu in zijn vierde seizoen: seizoen 5 is aangekondigd.

Abbott Elementary

Disney + heeft een eigen antwoord op The Office en dat is er in de vorm van Abbott Elementary. Deze mockumentary-achtige serie gaat over een school waar de ene na de andere gekke situatie zich voordoet door de bijzondere mensen die er werken. Er wordt elke aflevering weer een andere uitdaging voor de voeten van de leerkrachten gegooid en het is elke keer weer grappig hoe ermee om wordt gegaan. Soms plaatsvervangende schaamte, soms die hoop dat bepaalde mensen toch nader tot elkaar komen: altijd heerlijk om naar te kijken.

Abbott Elementary zit nu in zijn zesde seizoen. Er is een zevende seizoen aangekondigd en dat zal ook het laatste zijn.

The Good Place

Netflix heeft met The Good Place een heerlijke serie gemaakt over een vrouw die in het paradijs terechtkomt in plaats van in de hel, waar ze eigenlijk had moeten zijn. Er zit veel filosofische humor in de serie, maar tegelijkertijd is het ook verrassend en warm. Heel knap hoe de makers daar een goede balans in hebben gevonden.

The Good Place heeft 4 seizoenen in totaal en is afgelopen.

Superstore

Op Netflix/SkyShowtime kun je kijken naar Superstore, een serie over een Walmart -achtige winkel en dan vooral de medewerkers ervan. Het zijn allemaal heel verschillende types, maar de werkgerelateerde onzin die er zoal voorbijkomt is heel erg leuk om naar te kijken. Het geeft echt die 'chosen family'-gevoelens en dat is iets wat veel mensen waarschijnlijk benijden aan deze fijne groep collega's.

Superstore bestaat uit 6 seizoenen, het is afgelopen.

Only Murders in the Building

Disney+ heeft met deze serie een grote hit in handen en dat komt mede door de bijzondere samenstelling van twee oudere mannen en een jongere dame die samen een podcast maken en moorden oplossen in en om hun gebouw. Het heeft een geweldige sterrencast, het heeft originele verhalen en je kunt er zelf ook helemaal in mee-whodunnitten.

Only Murders in the Building heeft nu vijf seizoenen: op 8 december 2026 start het zesde seizoen.

American Auto

SkyShowtime biedt de serie American Auto, van de makers van de Superstore. Helaas heeft het maar twee seizoenen en blijft het daarbij, want de serie over een nieuwe CEO die niks van auto's weet en dan bij een autobedrijf gaat werken is vooral heel herkenbaar voor mensen met een kantoorbaan.

American Auto is na twee seizoenen gestopt.

Scrubs

Disney+ heeft Scrubs weer nieuw leven ingeblazen, dus je kunt zowel de oude Scrubs genieten als inmiddels alweer twee seizoenen van de nieuwe. De originele serie heeft 9 seizoenen en de nieuwe variant heeft potentie om ook veel seizoenen te beslaan. Of dat ook gaat gebeuren is afwachten, maar deze ziekenhuisserie vol humor en vriendschap is belangrijk geweest voor veel moderne werkplek-comedy's.

Er zijn nu in totaal 11 seizoenen van Scrubs: het is nog (of eigenlijk dus weer) bezig.

W1A

NPO Plus heeft ook iets moois: een mockumentary over hoe bizar de vergadercultuur is op het hoofdkantoor van de BBC. Leuk dat dat juist op de NPO staat, dat veel overeenkomsten kent met de BBC. Alleen heeft deze serie Britse humor, en dat is toch een van de beste typen humor die we kennen. Veel praten, weinig voor elkaar krijgen: pas wel op dat je er niet gefrustreerd van raakt, maar wij vinden deze serie briljant.

Deze serie heeft 3 seizoenen en daar blijft het bij.



New Girl

Disney+ is de thuishaven van New Girl, de serie die eigenlijk gewoon draait om Zoooey Deschanel die een jongedame speelt die na een relatiebreuk bij meerdere mannen besluit te gaan wonen. Zij brengt kleur in hun leven, en zij brengen wijsheid in haar leven. Of ja, dat denken ze. Een heerlijke serie over daten, vriendschap en met veel lagen humor.

New Girl heeft 7 seizoenen en daarna stopte het.