Steve Rogers: we zagen hem al een keer met een kind in een eerdere trailer en nu hebben we daar ook tekst bij. In de final trailer van Avengers: Doomsday heeft Marvel ervoor gekozen om het voornamelijk om Captain America te laten draaien. Én om het feit dat hij dus een zoon heeft en veel heeft moeten opgeven.

Avengers: Doomsday

Het is natuurlijk geen film over Captain America alleen: zoals Thor het ook al duidelijk maakt, hij kent veel superhelden niet, maar ze hebben elkaar nodig om het op te nemen tegen Doctor Doom, die wordt gespeeld door Robert Downey Jr. Niet dat je veel tijd hebt om daarbij stil te staan: wij hebben het in ieder geval veel te druk met kippenvel hebben op het moment dat alle verschillende superhelden oppoppen.

In ieder geval was Steve Rogers helemaal in zijn gezinsleven gedoken en moet hij nu weer vechten, omdat de Fantastic Four langskomen om hulp te vragen. Dat lijkt iets te zijn wat zijn liefje Peggy Carter ingewikkeld vindt, al is ze tegelijkertijd natuurlijk zijn grootste cheerleader. We zien verder onder andere een knipoogje naar 'To me my X-Men!' een bekende uitroep in de X-Men-film uit 2012. We verwachten nog veel meer toffe referenties in de film, die uit zijn voegen zal barsten van de superhelden die Marvel ons de laatste jaren heeft voorgeschoteld.

Ondertussen zijn de gebroeders Russo, de regisseurs van de film, vrij stil. In een recente uitgave van filmblad Empire zeggen ze wel een paar dingen, maar het blijft wat vaag. Al zeiden ze ook iets specifiek over Steve Rogers: "We hebben een speciale band met het personage; we kunnen dit verhaal eigenlijk niet voor ons zien zonder zijn centrale rol daarin. De bijzondere plek die hij binnen het ensemble inneemt, behoudt hij in zekere zin ook in de toekomst."

Heel complexe film

Verder zeggen ze: "Kijk, de film is heel complex. We dachten dat een van de beste manieren om te vieren wat deze film is, was om personages hun eigen ruimte te geven en bepaalde momenten uit te lichten. Hoezeer we ook gaan voor het plezier van wat deze films kunnen zijn, we gaan net zo goed voor de complexiteit en de uitdaging van wat ze op verhalend niveau kunnen bereiken. Ik denk dat we daarin met Doomsday een nieuw niveau hebben gevonden." We zijn benieuwd.