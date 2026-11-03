2026 was het jaar waarin Stranger Things op zijn einde liep. Er zijn wel spin-offs, maar misschien heb je toch het gevoel dat je wat mist in het leven. Gelukkig zijn er -ook voor wie geen fan is van Stranger Things- genoeg andere science-fictionseries om te kijken.

The Boroughs

De makers van Stranger Things hebben niet stilgezeten. Ze leverden dit jaar naast het slot van hun hitserie namelijk ook een nieuwe serie af. In The Boroughs ontdekken een stel bejaarden in een woongemeenschap dat aliens hun kostbare tijd stelen. Met hoofdrollen van de geweldige Geena Davis en Alfred Molina.

Cyberpunk Edgerunners 2

De animatieserie Cyberpunk Edgerunners is niet nieuw, maar dit tweede deel wel. Hierin volgen we weer een heel andere groep personages, al speelt het zich wel af in hetzelfde universum als het eerste deel, dat zich weer afspeelde in het universum van de game Cyberpunk 2077 van CD Projekt Red.

The Wonderfools

Korea is hot en daarom schroomt Netflix niet om Koreaanse series naar het platform te halen. The Wonderfools is daar een goed voorbeeld van. Deze superheldencomedy speelt zich in de jaren 90 af en volgt een meisje dat eigenlijk een drama is, maar dan ineens superkrachten krijgt, samen met twee anderen. Er komen ook meteen wat vijanden bij die dit nieuwe superheldenteam moet verslaan en zo is het cirkeltje weer rond. Met rollen van Cha Eun-Woo, Kim Hae-sook en Choi Dae-hoon.

Human Vapor

We blijven nog even in Korea, maar doen er ook geen scheutje Japan bij: Human Vapor is een thriller sci-fi-serie die draait om een man die een soort gas-entiteit wordt nadat een experiment helemaal verkeerd is afgelopen. Zijn nieuwe krachten laten hem zijn eigen gang gaan en daarmee zet hij het experiment nog even door. Het is een serie die uit 8 afleveringen staat en het geeft echt die Japanse undergrond-setting mee. Onder andere Shun Oguri en Yu Aoi zijn in deze serie te zien. Dat de schrijver van Train to Busan, Yeon Sang-ho, het heeft geschreven. maakt het er helemaal een om zeker te kijken.

Voor volgend jaar is er ook vast iets om naar uit te kijken: The Future is Ours belooft een dystopische vertelling te worden gebaseerd op het boek The World Jones Made door Philip K. Dick. De serie speelt zich af in 2047 en er is een groep landen die FedSur heten: een coalitie van Zuid-Amerikaanse landen die de natuur moet beschermen tegen dem ensheid. Alleen wordt een geestelijk man een soort breder spiritueel leider. Hij kan de toekomst voorspellen en zorgt uiteindelijk voor een grote schare aan geïnteresseerde mensen, maar ook nadelen veroorzaakt.