Kojima Productions, het bedrijf van de excentrieke gameontwikkelaar Hideo Kojima, heeft de animatieserie Death Stranding Isolations wederom getoond. Het gaat om een animatieserie gebaseerd op de wereld van de gamereeks.

Kojima heeft zijn strepen wel verdiend. Met de Metal Gear-serie wist hij jarenlang gamers aan de buis gekluisterd te houden. De ontwikkelaar combineerde hierin actievolle stealth-gameplay met soms duizelingwekkende plotwendingen. Toen hij vertrok bij uitgever Konami, richtte hij zijn eigen bedrijf op. Daarmee maakte hij de twee verschenen Death Stranding-games

De Death Stranding-games

Death Stranding is nog veel gekker dan de Metal Gear-games. De games spelen zich af in onze wereld, maar dan een versie waarin de grens tussen de levende en dode wereld is vervaagd en vreemde regen genaamd Timefall er voor zorgt dat geesten tevoorschijn komen en alles en iedereen die er door getroffen wordt snel veroudert.

In deze wereld probeert Sam Porter Bridges – in de games gespeeld door Norman Reedus – de verschillende steden waar mensen zich nog schuilhouden met elkaar in contact te brengen en bezorgt hij pakketjes met materialen tussen deze vestingen. De Death Stranding-games zijn enorm raar, maar de hoge productiewaarden zorgen voor prachtige beelden – vooral tijdens de vaak lange filmpjes die de gameplay onderbreken.

Nieuwe beelden van Death Stranding Mosquito

Kojima is naast zijn werk als gameontwikkelaar een groot filmfan, en het was dan ook een kwestie van tijd voordat hij de wereld van Death Stranding op andere manieren zou gaan aanbieden. Zo werkt hij samen met toonaangevend filmproductiebedrijf A24 aan een live-actionfilm, en is ook de animatiefilm Death Stranding Mosquito in ontwikkeling.

Daar blijft het echter niet bij: er komt in 2027 ook een animatieserie gebaseerd op de games uit, genaamd Death Stranding Isolations. Net zoals de live-action film en animatiefilm die in ontwikkeling zijn, wordt in Isolations niet direct het verhaal van de games herverteld. In plaats daarvan speelt de serie zich af in hetzelfde universum, maar wordt er wel een uniek, nieuw verhaal verteld.

Een nieuwe teaser trailer is nu getoond, en daarin zien we dat de hoofdrol is weggelegd voor een blond meisje. Daarbij speelt de serie zich af tijdens de gebeurtenissen van de eerste Death Stranding, en is het verhaal net zoals in die game gesitueerd in een verscheurd Noord-Amerika. Er wordt een unieke cast beloofd, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de personages uit de games in de serie voorkomen.

De regie is in handen van Takayuki Sano, die onder andere bekend is van Attack on Titan en Jujutsu Kaisen 0. Verder weten we alleen dat de serie in 2027 op Disney + zal verschijnen. Volgend jaar krijgen we dus vast meer details over dit interessante project.

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