De oorlog om Middle-earth barst definitief los. Prime Video heeft de eerste trailer voor seizoen 3 van The Lord of the Rings: The Rings of Power uitgebracht. Daarin werkt Sauron aan het wapen waarmee hij alle andere machtsringen en hun dragers wil onderwerpen: de One Ring.

“All of it has come to this”, horen we Galadriel zeggen in de nieuwe trailer. Veel duidelijker kan Prime Video het niet maken. Na twee seizoenen vol politieke spelletjes, mysterieuze personages en langzaam opgebouwde dreiging, staat Middle-earth nu aan de vooravond van een allesbeslissende oorlog. Het derde seizoen van The Rings of Power maakt een sprong van vijf jaar. Eregion is gevallen en de legers van Sauron hebben grote delen van Middle-earth veroverd. De Nazgûl verspreiden angst en vernietiging, terwijl nog maar enkele bolwerken weerstand kunnen bieden.

Sauron begint aan de One Ring

Diep in Mordor werkt Sauron ondertussen aan zijn grootste wapen. Hij wil een ring smeden waarmee hij de andere machtsringen kan beheersen en zijn laatste vijanden op de knieën kan dwingen. Daarmee komt de serie aan bij een van de bekendste gebeurtenissen uit de geschiedenis van Middle-earth: het ontstaan van de One Ring.

Dat betekent ook dat de verschillende verhaallijnen steeds nadrukkelijker bij elkaar komen. De elfen van Lindon en Rivendel worden beschermd door hun drie ringen, terwijl de dwergen zich hebben teruggetrokken in Khazad-dûm. Tegelijkertijd moeten ook de mensen van Númenor en de aanwezige tovenaars bepalen welke rol zij in de strijd tegen Sauron gaan spelen.

Voor het eerst lijkt er geen ruimte meer te zijn voor onderlinge verdeeldheid. Elfen, dwergen, mensen en tovenaars zullen moeten samenwerken om te voorkomen dat Sauron heel Middle-earth onderwerpt. De trailer laat dan ook vooral veldslagen, enorme legers en een wereld aan de rand van de afgrond zien.

Vijf jaar na de val van Eregion

De tijdsprong van vijf jaar geeft de makers de mogelijkheid om direct met een veel groter conflict te beginnen. Sauron hoeft zich niet langer te verbergen achter de gedaante van Halbrand of Annatar. Zijn identiteit is bekend en zijn bedoelingen zijn inmiddels voor iedereen duidelijk.

Dat levert een derde seizoen op waarin de oorlog centraal staat. De eerste beelden tonen grote legers, brandende landschappen en bekende personages die zich voorbereiden op een gevecht dat ze nauwelijks lijken te kunnen winnen. De dreiging is bovendien groter dan alleen Saurons leger. Met de komst van de Nazgûl en de aanstaande smeding van de One Ring begint het Tweede Tijdperk steeds meer te lijken op de donkere geschiedenis die we uit The Lord of the Rings kennen.

Wanneer verschijnt seizoen 3 van The Rings of Power?

De eerste vier afleveringen van seizoen 3 van The Lord of the Rings: The Rings of Power verschijnen op woensdag 11 november 2026 op Prime Video. Wanneer de overige afleveringen worden uitgebracht, heeft de streamingdienst nog niet bekendgemaakt.

De eerste twee seizoenen, samen goed voor zestien afleveringen, zijn nu volledig te bekijken op Prime Video.