Het is bekend: het zijn niet McConaughey en Harrelson uit seizoen 1 die terugkomen voor True Detective seizoen 5: het zijn Antonio Banderas en Nicolas Cage die de hoofdrollen in de serie op hen nemen. Er is nog niets bekend van het script, alleen dat showrunner wederom Issa López is en dat het zich afspeelt in Jamaica Bay in New York. Wij kunnen wel wat toffe ideeën bij elkaar verzamelen voor dat vijfde seizoen.

True Detective seizoen 5

Als je iets kunt zeggen over True Detective-seizoenen, dan is het wel dat de gemene deler altijd is dat de rechercheurs ze niet allemaal op een rijtje hebben, dat het allemaal vrij dark is en dat goed en kwaad toch veel minder duidelijk gescheiden is dan je zou verwachten. Met dat in gedachten zijn er genoeg scenario's te bedenken voor dat vijfde seizoen.

Een dubbele moord

Kijk, het speelt zich natuurlijk af in een prachtig natuurlijk gebied waarbij je in de achtergrond de skyline van New York ziet: supertof, dus daar willen we wat mee. Wat als er een dubbele moord is gepleegd waarbij het ene deel zich afspeelt in Jamaica Bay, maar het andere in de stad? Op die manier heb je de mooie wisselwerking tussen de drukke stad en het rustige buitengebied. En misschien een detective die niks van die stad moet hebben, en een ander die juist liever niet te ver weg gaat van Empire State Building. Wij zitten er helemaal klaar voor.

Een aangespoeld lijk

Maar wat als het gaat om een lijk wat aanspoelt met allerlei industriële rommel erop? Op een lokatie waar vroeger paardenbotten werden gestort. Een NYPD-rechercheur zal moeten werken met iemand die juist voor Environmental Protection werkt en dat botst natuurlijk heel erg. Maar als ze eenmaal op een spoor komen van illegale dumping van chemisch afval en de New Yorkse maffia uit de jaren '70, groeien ze toch naar elkaar toe.

Het verlaten airport

Of misschien gaat het nieuwe seizoen wel over een verlaten vliegveld, Floyd Bennett Field, waar een undercoveragent gemarteld wordt teruggevonden. Het blijkt een groep extreemrechtse ex-agenten te betreffen die zich vanaf oude boten in de baai voorbereiden op een apocalytpische rassenoorlog. Onze hoofdrolspelers, waarbij de een echt een plichtsgetrouwe is en de ander juist niet, moeten samenwerken in een horror-achtige setting.

Voodoo

Yellow Bar Hassock is een zandplaat die alleen per kano bereikbaar is, maar daar blijken ook daadwerkelijk mensen per kano te komen: er zijn dierenoffers vermengd met menselijk DNA gevonde. Er zijn problemen tussen verschillende religies uit Jamaica en verschillende migrantengemeenschappen clashen. Religieuze angst wordt gebruikt door bendes om mensen bij zich te houden. Onze helden weten niets over dit onderwerp en gaan zich dus helemaal inlezen samen met ons als kijkers.

Het vermiste meisje

Als een doof meisje dat niet kan praten gevonden wordt terwijl ze ronddoolt in het moeras, dan begint er een zoektocht naar wat haar is overkomen en vooral: wie het heeft gedaan. Maar, zeker als er nog meer meisjes worden gevonden, wordt het een steeds spannendere situatie om de dader, of wellicht daders, te pakken te krijgen. Lastig voor ons hoofdpersonage gespeeld door Nicolas Cage, want die heeft zelf een dochter verloren.

Dit zijn onze gooien naar het nieuwe seizoen van True Detective. Het wordt wel pas in 2027 opgenomen, dus we zien er waarschijnlijk pas in 2028 van wat het eindresultaat is.