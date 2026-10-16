Vision Quest seizoen 1 (Disney+)

Een gloednieuwe Marvel-serie verrijkt Disney+ deze week. Nou ja, gloednieuw: eigenlijk volgt het de series WandaVision en Agatha All Along op. Vision is weer terug, ontsnapt en wel uit de klauwen van mensen die slechte intenties met hem hadden. Terwijl hij op de vlucht slaat en zich schuil houdt, probeert hij te achterhalen wat nou eigenlijk zijn doel op de wereld is. Daarvoor heeft hij contact met verschillende AI-persoonlijkheden in zijn programmering, maar ook met de tiener Thomas Shepard, die wel eens nauwere banden met hem zou kunnen hebben als verwacht. Gezien de creativiteit uit de vorige genoemde series belooft Vision Quest ook weer een heel spektakel te worden.

Tyson (Netflix)

Op Netflix kun je eens goed zitten voor een documentaireserie over niemand minder dat de legendarische bokser Mike Tyson, die onder andere wereldfaam verkreeg door een deel van het oor van een tegenstander af te bijten. De documentaireserie volgt het leven en de carrière van Tyson. We krijgen onder andere een blik in zijn uitdagende jeugd, maar natuurlijk ook hoe hij zich letterlijk opbokste tot wereldster in de bokssport.

Crystal Lake seizoen 1 (HBO Max)

Oktober is dankzij Halloween de horrormaand, en verschillende streamingdiensten spelen daar op in met nieuwe series. Waar vorige week een nieuwe Carrie-serie al uitkwam, worden we deze week op HBO Max getrakteerd op het eerste seizoen van Crystal Lake. Die naam zegt je misschien niet veel, maar het gaat om een prequel op de slasherfilm Friday the 13th, waarin we de moeder van moordenaar Jason Voorhees volgen. Pam heeft het logischerwijs moeilijk met het verdrinken van haar zoon, maar wanneer twee vreemdelingen aankloppen bij haar en gaan graven in haar verleden, begint haar verhaal te ontrafelen.

Avatar: Seven Havens seizoen 1 (SkyShowtime)

Na Avatar: The Last Airbender en The Legend Korra is het eindelijk tijd voor een nieuwe Avatar-animatieserie, ditmaal in de vorm van Seven Havens op SkyShowtime . Hierin springen we meerdere eeuwen vooruit in de tijd, waarin een in puin gelegde wereld het toneel vormt waarin de nog jonge Pavi er achter komt dat ze de nieuwe Avatar is. De setting is echt een flinke verandering ten opzichte van de vorige Avatar-series, en ook de animatie is even wennen, maar fans van het Avatar-universum kunnen ongetwijfeld weer genieten van de animatie en de nieuwe lore.

Masterplan (Amazon Prime Video)

Amazon Prime Video tot slot pakt uit met de film Masterplan, waarin Stanley Tucci stijlvol als altijd de rol van de dief Roger speelt. Hij wil de Mona Lisa buitmaken uit het Louvre, waarvoor hij twee handlangers inschakelt. Chiara en Jay’s wereld staat echter al snel op zijn kop wanneer ze de kinderen van Roger blijken te zijn. Alsof dat familiedrama nog niet genoeg is, gaat de meesterroof ook gewoon door. Masterplan combineert actie met luchtige humor, waardoor dit weekend vermaak gegarandeerd staat.

Elke vrijdag zetten we op DutchCowboys de leukste nieuwe films en series op streamingdiensten voor je op een rij, zodat je meteen weet wat je dit weekend kunt gaan kijken.