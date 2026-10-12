Zeg je Godzilla, dan denk je al snel aan grote monsters die clashen en allemaal ellende uitvreten in de mensenwereld. Dat is echter niet waar het vooral om draait in het aankomende Godzilla Minus Zero. Het draait veel meer om een soort authentiek plaatje van Japan en de tweede trailer ziet er dan ook geweldig uit.

Godzilla Minus Zero

De hype rondom de aankomende film is groot en dat is niet voor niets. De voorganger won een Oscar voor beste visuele effecten en het is ook nog voor het eerst dat een Japanse film het tot de Imax schopt. Godzilla Minus One was een wereldwijd succes en het wordt gezien als een van de beste monsterfilms van dit decennium.

De nieuwe prent wordt gemaakt door Takashi Yamazaki, die ook de eerste film maakte. Hij schreef het scenario en neemt de regie voor zijn rekening.

De omschrijving is als volgt: "De oorlog bracht Japan terug naar nul, en Godzilla duwde het land tot onder het vriespunt. Twee jaar zijn inmiddels verstreken; jaren van bittere strijd om het land weer op te bouwen en het dagelijks leven eindelijk te herpakken. Net wanneer de mensheid zich weet vast te klampen aan een zwaarbevochten vrede, slaat een nieuwe dreiging toe die alle hoop in één klap verplettert. Er komt geen derde keer. Alles eindigt hier."

Godzilla Minus Zero is vanaf 6 november in de bioscoop te zien.