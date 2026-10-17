Bij een goede bingesessie wil je de intro wel skippen: je ziet die anders veel te vaak en dat is behoorlijk irritant. En dat is niet het enige, want veel introtunes en -beelden zijn niet heel extreem bijzonder. Toch zijn er door de jaren heen een paar parels geweest die van ons zeker mogen aanblijven.

The White Lotus

Dit is een van onze favoriete introtunes, omdat hij zo raar is. Het is tribale percussie, het zijn rare vogelgeluiden, gehijg: er gebeurt vanalles in de introtune van The White Lotus . Het is topmuziek van Cristobal Tapia de Veer, die klinkt als iets wat je nog nooit hebt gehoord en dat is heel erg tof.

Game of Thrones

Cellomuziek gaat bij mij altijd direct mijn ziel in, waardoor de intro van Game of Thrones ook eigenlijk mijn favoriet is. Je ziet ondertussen die interessante mechanische kaart die ook elke keer de verhaallijnen van dat seizoen op geheel eigen wijze toont. Het is heel indrukwekkend, maar dat is wel juist door die cello-muziek van Ramin Djawadi, erg prachtig.

Succession

We houden ook wel van het begin van Succession, al is dat wel voornamelijk gebaseerd op het geluid en niet zozeer op wat je ziet. Terwijl archiefbeelden van een jeugd voorbijkomen en we een soort hebzucht aan ons netvlies voorbij zien trekken, hoor je namelijk enorme melancholische pianomuziek met hiphop-beats eronder en dat werkt gewoon heel goed. Je weet meteen waar je aan toe bent.

Dexter

Misschien is het een beetje flauw of campy, maar wij genieten toch ook wel heel erg van de intro van Dexter, waarin zo ogenschijnlijk gewone activiteiten zien, terwijl er natuurlijk allerlei moordlustige dingen worden geïmpliceerd. Je ziet een gewone ochtendroutine met scheren, sinaasappels persen enzo, maar het komt zo agressief over: heerlijk. Het is precies dat rustige en tegelijkertijd gevaarlijke dat de serie Dexter zo cool maakt.

Peacemaker