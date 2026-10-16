Cyberpunk is in animevorm een groot succes gebleken en daarom komt Netflix nu met een vervolg. Kai Ikarashi maakt met dit tweede deel een apart verhaal in het Cyberpunk-universum

Cyberpunk: Edgerunners 2

Het is een animeverhaal waarin veel belooft te gebeuren. De officiële omschrijving luidt als volgt: "Cyberpunk: Edgerunners 2 trekt je opnieuw Night City in, waar levens tot in het uiterste met elkaar verweven raken. Weak, een uitgerangeerde cyberpunk-legende, moet noodgedwongen zien te overleven zonder chrome, terwijl hij zoekt naar zingeving in een wereld die hem voorbij is gestreefd. Ondertussen slaat de dodelijke nomad D een pad van wraak in dat hem gevaarlijk dicht bij corpo-geheimen brengt die nooit ontdekt hadden mogen worden. Ontrafel in deze tiendelige, opzichzelfstaande serie een verhaal over familie, obsessie en nalatenschap — en hoe jouw blik de verhalen weerspiegelt van de mensen om je heen."