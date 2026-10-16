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edgerunners

De nieuwe trailer van Cyberpunk: Edgerunners 2 ziet er gelikt uit

EntertainmentdoorLaura Jenny
Cyberpunk is in animevorm een groot succes gebleken en daarom komt Netflix nu met een vervolg. Kai Ikarashi maakt met dit tweede deel een apart verhaal in het Cyberpunk-universum.

Cyberpunk: Edgerunners 2

Het is een animeverhaal waarin veel belooft te gebeuren. De officiële omschrijving luidt als volgt: "Cyberpunk: Edgerunners 2 trekt je opnieuw Night City in, waar levens tot in het uiterste met elkaar verweven raken. Weak, een uitgerangeerde cyberpunk-legende, moet noodgedwongen zien te overleven zonder chrome, terwijl hij zoekt naar zingeving in een wereld die hem voorbij is gestreefd. Ondertussen slaat de dodelijke nomad D een pad van wraak in dat hem gevaarlijk dicht bij corpo-geheimen brengt die nooit ontdekt hadden mogen worden. Ontrafel in deze tiendelige, opzichzelfstaande serie een verhaal over familie, obsessie en nalatenschap — en hoe jouw blik de verhalen weerspiegelt van de mensen om je heen."
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