De mensen van het Poolse CD Projekt Red hebben er een hele kluif aan gehad: het maken, maar vooral het verbeteren van het spel nadat de lancering nogal dramatisch verliep. Dat is gelukkig goed gegaan. Nu is het spel zelfs inspiratie voor een film. Paramount zou ermee aan de slag gaan.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk heeft natuurlijk heel veel overeenkomsten met Bladerunner: dat futuristische stijltje, zo'n man die op het randje tussen goed en kwaad loopt en de spanning en het onbekende van deze hypermoderne wereld. We lusten er altijd wel meer van, mits het wel goed is uitgewerkt. Bij de game kon het team het nog bijsturen toen het te vol bugs zat, terwijl het bij de film natuurlijk wel echt in één keer goed moet zijn.

Paramount durft zich eraan te branden en dat is niet zo gek: het heeft ook games als Street Fighter en Sonic verfilmd, waarbij het ook nog aan een Call of Duty-verfilming werkt. Producent van Cyberpunk 2077 is de man die ook achter Transformers zit: Lorenzo Di Bonaventura. Verder weten we nog niets. Het is dus nog de vraag wie hem gaat regisseren: het enige dat we verder weten is dat het een "live-action film is in het universum van Cyberpunk 2077".

We moeten verder ook nog horen wie het scenario zal schrijven en dat betekent vooral dat het nog heel lang zal duren voordat deze film verschijnt. En dat is misschien maar goed ook: er komt veel kijken bij een film met een een compleet anders uitziende wereld. Al is het tegelijkertijd ook mogelijk dat dat vooral computerwerk wordt. Dat is nog even afwachten. Cyberpunks anime-spin-off Edgerunners was in ieder geval een groot succes, dus er is een markt voor alles Cyberpunk 2077.

Hoofdrol

We hebben wel een idee van wie we graag in de hoofdrol zouden zien: een onbekend talent. Het liefst een Poolse acteur, zodat het toch wat dichter bij de originele visie blijft: CD Projekt Red is immers pools. Tegelijkertijd zou het heel logisch zijn om juist een heel bekende kop in deze film te stoppen, want Keanu Reeves heeft er in het verleden reclame voor gemaakt en zit ook in de game:

We houden het in de gaten.