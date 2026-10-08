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Duimworstelen

Nintendo Switch Sports Resort laat je duimworstelen: check de sporten in de trailer

GamingdoorLaura Jenny
Nintendo heeft heel veel gezinnen blijgemaakt toen het al die jaren geleden met Wii Sports kwam. Dat dit al drie consolegeneraties geleden is, betekent echter niet dat het niet heeft doorontwikkeld: er kwam Sports Resort bij, en zo is er nu weer een nieuwe game in de franchise aanstaande. Nintendo Switch Sports Resort bevat allerlei bekende sporten uit de gamefranchise, plus een aantal opvallende nieuwe.

Nintendo Switch Sports Resort

We kennen natuurlijk bowlen, tennissen, boogschieten, boksen, golfen en basketball, en die zitten allemaal in het spel. Nieuw zijn echter skateboarden, jetski'en, vliegen in een vliegtuig en.. duimworstelen. Een heel andere tak van sport dus. In ieder geval lijkt het er allemaal erg vrolijk en gemoedelijk uit te zien, en lijkt het erop dat dit weer een succesverhaal wordt onder gezinnen. Hoewel: de reviews zijn nog niet binnen, dus het is nog afwachten of de nieuwe sporten een waardevolle toevoeging zijn.
In ieder geval heeft Nintendo in een nieuwe trailer meer uitleg gegeven over deze nieuwe games en hoe je ze precies bedient met je Joy-Con:
Nintendo Switch Sports Resort verschijnt op 22 oktober 2026 op Nintendo Switch 2.

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