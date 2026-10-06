Na twee jaar gaat de stekker er al uit voor basketbalgame NBA 2K25. Het is sneu en vooral heel snel, want deze game is twee jaar geleden verschenen en is dus helemaal niet zo oud. Hij wordt echter uit digitale winkels gehaald en daarmee is de game nog wel speelbaar , maar het wordt wel steeds minder.

Goodbye NBA 2K25

Zo stopt men straks al met het ondersteunen van de singleplayer-verhaalmodus. Je hebt nog tot 30 oktober om ervan te genieten, maar daarna stopt 2K ermee. De online servers gaan bovendien op 1 januari 2027 offline, wat betekent dat de multiplayermodi en MyCareer ook zullen verdwijnen. Aan MyCareer hangt ook nog eens een digitale munt die afhankelijk is van servers. De offline modi blijven nog wel beschikbaar, maar dan moet je dus wel zorgen dat je de game downloadt voor 30 oktober, want daarna is het echt klaar en kun je hem niet meer uit de winkel halen.

Play Now en MyNBA blijven dus beschikbaar, maar alle mogelijkheden waarbij er connectie moet worden gemaakt met de servers van 2K zullen dus op erg korte termijn verdwijnen. Misschien is het bij een sportgame iets minder erg als hij na een relatief korte tijd verdwijnt, omdat die wordt opgevolgd door andere sportgames met daarin bijvoorbeeld het nieuwe seizoen met nieuwe teams en spelers, maar toch is het wel vervelend: dit is weer een voorbeeld van een digitale game waarbij je als koper dus totaal geen eigendomsrechten hebt. Maar goed, je kunt in dit geval in ieder geval overstappen naar de nieuwe NBA-game: NBA 2K27, die uit is sinds 4 september dit jaar.

De nieuwste NBA

NBA 2K27 wordt vooral gewaardeerd omdat de spelers zich realistischer zouden gedragen, je echt het gevoel hebt dat je in de basketbalarena bent en dat je ook nog met mannen en vrouwen samen kunt spelen is ook een grote plus. Wel vragen sommige mensen zich af wat ze met de off-court-modi aanmoeten. Die lijken wat afgeraffeld en niet met dezelfde punch te komen als de wedstrijden op de court.

NBA 2K27 is nu uit op PlayStation 5, Xbox Series Nintendo Switch 2 en PC.