Na ruim acht jaar verdwijnt een bekende naam uit de Nederlandse esportswereld . Team Gullit gaat vanaf vandaag officieel verder als Liquid FC. De naamswijziging volgt ruim een jaar nadat Team Liquid het Nederlandse EA FC-team volledig overnam.

Eigenlijk was Team Gullit sinds die overname in mei 2025 al half Team Liquid. De spelers droegen tijdens grote internationale toernooien het shirt van Team Liquid en speelden onder het logo van de organisatie. Op de eigen website en sociale media werd ondertussen nog altijd de naam Team Gullit gebruikt. Met de introductie van Liquid FC komt aan die dubbele identiteit een einde.

Van Team Gullit naar Liquid FC

Team Gullit werd in 2018 opgericht en kreeg vanaf het begin de naam van voetballegende Ruud Gullit mee. De organisatie richtte zich volledig op competitief FIFA, tegenwoordig EA Sports FC, en groeide in relatief korte tijd uit tot een van de bekendste namen binnen die esportswereld.

De prestaties hielpen daar behoorlijk bij. Onder de naam Team Gullit werden twee wereldtitels en twee eChampions League-titels gewonnen. In totaal verzamelde het team meer dan achttien internationale prijzen.

Ook buiten de virtuele voetbalvelden werd een flinke achterban opgebouwd. Volgens de organisatie zijn de verschillende kanalen inmiddels goed voor meer dan 1,6 miljoen volgers en honderden miljoenen views per jaar.

Naam Team Gullit verdwijnt

Dat succes gaat nu mee naar Liquid FC. Voor Team Liquid wordt de nieuwe naam het vaste merk voor alles rond EA Sports FC. Daarmee krijgt virtueel voetbal een vergelijkbare plek binnen de organisatie als games als League of Legends, Counter-Strike 2 en Dota 2.

"Wat er onder de naam Team Gullit is opgebouwd, is uniek", zegt Victor Goossens, oprichter en co-CEO van Team Liquid. Volgens Goossens heeft de betrokkenheid van Ruud Gullit het team vanaf het begin een bijzondere positie binnen competitief EA FC gegeven.

De historie van Team Gullit wordt volgens hem dan ook niet aan de kant geschoven. "Die geschiedenis verdwijnt niet; die nemen we mee."

Spelers blijven gewoon

Voor de huidige spelers en fans verandert er inhoudelijk minder dan de nieuwe naam misschien doet vermoeden. De selectie en filosofie van het voormalige Team Gullit blijven onderdeel van Team Liquid. Vooral de branding wordt nu volledig gelijkgetrokken.

Manuel Bachoore, Emre Yilmaz en Paulo Neto zijn de eerste spelers die officieel onder de naam Liquid FC uitkomen. Hun debuut onder de nieuwe vlag vindt plaats tijdens de FC Pro Open in Londen.

Daarmee is de integratie die Team Liquid in mei 2025 begon afgerond. Team Gullit verdwijnt als zelfstandige naam uit de esportswereld, maar het team erachter gaat volledig verder binnen een van de grootste esportsorganisaties ter wereld.