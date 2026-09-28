Noem een game die het leven niet al te serieus neemt en je komt al gauw bij GTA, maar het kan natuurlijk gekker: Gears of War is 100 procent een gamefranchise die het niet zo nauw neemt met de realiteit. Het is luid, het is bombastisch, het is compleet over-de-top en dat is genieten. Nu is het ook nog eens extra genieten, want er is nu een pizzasnijder uit van de game.

Gears of War pizzasnijder

Kijk, wij dachten dat de leukste pizzasnijder die was met zo'n racefietsje, waarvan het ene wiel dan snijdt, maar het kan dus nog veel beter. Waarom maak je er niet een hele gun van? Het is een officiële goodie van Xbox, dat met Pirnce St. Pizza in de Verenigde Staten samenwerkt om hem uit te brengen. Het heeft natuurlijk alles te maken met de lancering van de nieuwe Gears of War-game E-Day, maar deze Prototype Lancer van de game is wel echt een hebbeding.

Er komt ook een speciale Gears of War-pizza die Emergence Pie heet en hete wodkasaus bevat. Het is tot 1 november beschikbaar in de Verenigde Staten in Canada.