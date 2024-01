Domino's DxB: een e-bike met ingebouwde pizza-oven

Domino’s blijft innoveren en nieuwe manieren bedenken voor maaltijdbezorging. De volgende stap is Domino’s DxB, een e-bike die speciaal is ontwikkeld om kwaliteit en warmte te waarborgen tijdens het bezorgen van pizza's.

35 jaar Domino's in Nederland

Met een rijke geschiedenis als delivery expert viert Domino’s vandaag haar 35-jarige jubileum in Nederland. Domino’s staat erom bekend om constant te streven naar verbetering in de bezorgervaring. In lijn met deze missie heeft Domino’s Enterprises Limited de Domino’s DxB ontwikkeld, een elektrische bezorgfiets uitgerust met een ingebouwde oven die de pizza op een temperatuur van 68 graden houdt gedurende de gehele bezorgrit.

Een ventilatiesysteem zorgt ervoor dat vocht en stoom wordt vrijgelaten, en een stabilisator zorgt ervoor dat de pizza goed op zijn plek blijft. Hoewel het voertuig momenteel alleen beschikbaar is als demo-exemplaar, vertegenwoordigt de DxB de innovatieve visie van Domino's op de toekomst van bezorging.