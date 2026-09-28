Minecraft -spelers reizen al jaren tussen de Overworld, de Nether en The End. In 2027 komt daar eindelijk een vierde bestemming bij. Mojang heeft tijdens Minecraft Live bekendgemaakt dat The Sift naar zowel Minecraft : Java Edition als Bedrock Edition komt.

Dat is een behoorlijk grote gebeurtenis. De laatste compleet nieuwe dimensie verscheen meer dan veertien jaar geleden. Sindsdien breidde Mojang de bestaande werelden wel stevig uit, maar een totaal nieuw rijk bleef uit. Met The Sift verandert dat eindelijk.

Dit is The Sift

The Sift is een kleurrijke, mysterieuze wereld die in eerste instantie werd ontwikkeld voor Minecraft Dungeons II. In de beelden zien we zwevende eilanden, vreemde begroeiing en wezens die duidelijk niet in de normale Overworld thuishoren. Alles oogt herkenbaar als Minecraft, maar toch behoorlijk anders dan de gebieden die spelers nu kennen.

Volgens Mojang draait de dimensie om verkennen, overleven en bouwen. Het wordt dus geen afgesloten level dat je eenmaal bezoekt om een eindbaas te verslaan. Spelers moeten er dezelfde vrijheid krijgen als in de andere werelden van Minecraft.

Hoe je The Sift straks precies bereikt, is nog niet bekendgemaakt. Mojang liet wel mysterieuze scheuren zien die als doorgang naar de nieuwe dimensie fungeren. Ook weten we nog niet welke blokken, grondstoffen en vijanden uiteindelijk in de Java- en Bedrock-versies terechtkomen.

Eerst te bezoeken in Minecraft Dungeons II

Wie niet tot 2027 wil wachten, kan The Sift eerder bekijken in Minecraft Dungeons II. De opvolger van de actiegerichte spin-off verschijnt op 29 september 2026. De nieuwe dimensie speelt daarin een belangrijke rol en bevat eigen omgevingen, personages en tegenstanders.

Dat betekent niet automatisch dat The Sift in het gewone Minecraft exact hetzelfde wordt. Dungeons II is opgebouwd rond missies en gevechten, terwijl de oorspronkelijke game spelers veel meer vrijheid geeft. Mojang zal de wereld daarom moeten aanpassen aan mijnen, bouwen en langdurig overleven.

Grootste uitbreiding in jaren

Minecraft kreeg de afgelopen jaren vooral kleinere Game Drops. Daarmee voegt Mojang meerdere keren per jaar nieuwe mobs, blokken en gebieden toe, zonder telkens op één grote jaarlijkse update te wachten. The Sift is duidelijk ambitieuzer en laat zien dat de studio ondertussen ook aan veel grotere uitbreidingen blijft werken.

Een precieze releasedatum is er nog niet. Mojang houdt het voorlopig op 2027 en heeft ook nog niet verteld of The Sift onderdeel wordt van één grote update of stapsgewijs wordt toegevoegd. Wel is bevestigd dat spelers op zowel pc als consoles en mobiele apparaten de nieuwe dimensie krijgen.

Na ruim veertien jaar wachten is de belangrijkste boodschap daarom simpel: Minecraft krijgt er eindelijk een compleet nieuwe wereld bij. Nu rest vooral de vraag welke geheimen Mojang in The Sift heeft verstopt.



