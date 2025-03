Er komt een Minecraft-portaal naar Nederland: dit is wat ie doet

Op het Museumplein in Amsterdam strijkt binnenkort een portal van Minecraft neer. Het gaat om een interactieve, mixed reality-activiteit waarbij je Minecraft op een nieuwe manier kunt ervaren.

Minecraft-portaal

De portal is ontwikkeld voor A Minecraft Movie, die niet veel later verschijnt. Onder de naam ‘The Nether Lands’ kun je vanaf 28 maart op het Museumplein in Amsterdam in een portal stappen, die je meeneemt in de wereld van blokjes, bronnen en zombies. En chips blijkbaar, want er zijn op de proefbeelden al heel veel Doritos-zakken te zien.

Doritos en gamers

Wat hebben Doritos en gamers toch met elkaar te maken? Net als Mountain Dew, dat gifgroene drankje uit Amerika, wordt dit chipstype altijd geassocieerd met gamers. Het is echt ‘gamervoedsel’. De vraag is echter of dat ook zo is, of dat dat vooral is omdat Pepsi, eigenaar van deze merken, dat zo in de markt zet. Ze werken regelmatig samen met prominente mensen en merken uit de gamewereld om hun chips maar in games, reclames, video’s en streams te krijgen. Doritos had daarnaast ook zijn eigen gamereeks Doritos Crash Course.