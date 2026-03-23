Het is niet helemaal een eigen pretpark, maar het komt wel in de buurt: Minecraft krijgt een groot deel in het Engelse pretpark Chessington World of Adventures. Er zijn nu conceptbeelden van Minecraft World verschenen, waarin we zien dat er een rollercoaster komt, restaurants en interactieve exposities om te bekijken. Het pretpark ligt zo'n 30 minuten rijden vanaf Londen.

Minecraft World

Minecraft is natuurlijk een gigantische game-hit en zoals we dat de laatste tijd vaker zien, verdienen games steeds vaker een plekje in pretparken. Zo is er ook een gigantische Mario-wereld in Osaka Japan, genaamd Super Nintendo World. Toch staat ook die niet op zichzelf, dat valt weer onder Universal Studios. Minecraft dus onder Chessington World of Adventures en het is in handen van Merlin Entertainments, dat ook Alton Towers en Thorpe Park onder zijn vleugels heeft.

Minecraft World belooft net zo blokkerig te zijn als de game. Er zijn op de afbeeldingen modellen te zien van allerlei bekende Minecraft-bekenden, zoals varkens, Creepers en zombies. Hoewel de beelden nog wat vaag zijn en niet heel erg tot de verbeelding spreken, doet Minecraft dat op zich wel. Het spel verscheen in 2011 op de PC en is inmiddels al meer dan 300 miljoen keer verkocht. Het is een van de bestverkochte games allertijden. En nog steeds zijn mensen idolaat van het spel en kijken ze vele uren aan video's over het spel weg op YouTube. De film die er inmiddels van is verschenen is ook razend populair en wordt binnenkort voorzien van een opvolger.

Minecraft in Argentinië

Maar je kunt over een paar jaar dus ook je Minecraft-fandom uitdragen door naar het pretpark nabij Londen te gaan. Dat kan waarschijnlijk al vanaf 2027 en belooft de grootste biomen en andere Minecraft-objecten uit de fysieke wereld met zich mee te brengen. Voor mensen in Argentinië is er ook wat speciaals van Minecraft in aanbouw, namelijk een wandeltocht waarbij je onderweg ook wapens moet maken, diamnten moet mijnen en tegen mobs moet vechten. Dit evenement gaat om een wandeling in het maanlicht en begint in mei 2026.

Verder zijn er ook nieuwe Minecraft- uitbreidingen voor de game aangekondigd, namelijk Tiny Takeover met schattigere baby mobs en een gouden madeliefje waardoor je baby voor altijd klein kan blijven.