Warner Bros. teaset met een teaser de tweede Minecraft Movie-trailer

De Minecraft-film verschijnt al bijna en iedereen is benieuwd naar de film, door het wat abstracte onderwerp, de sterrencast en de geruchten die gingen over die cast. Het zou er niet altijd gezellig aan toe zijn gegaan, maar tegelijkertijd is dat ook maar van horen zeggen. In ieder geval komt er morgen een nieuwe trailer aan, waarvoor vandaag vast de teaser is geplaatst.

A Minecraft Movie

Je leest het goed: dit is niet een teaser voor de film, dit is een teaser voor de trailer van de film. In A Minecraft Movie gaan vier ‘sukkeltjes’ – Garrett “The Garbage Man” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) en Dawn (Brooks) plots door een mysterieus portaal naar de Overworld. Het is een herkenbare want kubusvormige wereld waarin fantasie belangrijk is. Wil het viertal terugkeren naar huis, dan moeten ze het opnemen tegen Piglins, Zombies en vooral zichzelf.

Morgen volgt dus de trailer, dan zullen we dit bericht daarmee updaten. We zijn benieuwd.

2 april 2025 verschijnt A Minecraft Movie in de bioscoop.