Maker van Peaky Blinders komt met Succession-achtige Netflix-serie.

House of Guinness, dat is de naam van de nieuwe serie van de maker van Peaky Blinders. Het moge duidelijk zijn dat er weer ongeveer dezelfde sfeer zal worden opgezocht, maar ditmaal wel met een iets psychologischere inslag: de serie zou namelijk meer worden zoals Succession dan als Peaky Blinders.

House of Guinness

Het gaat om een serie voor Netflix die Steven Knight in de maak heeft. Hij heeft het druk, want hij moet ook nog het script pennen voor de nieuwe James Bond-film, maar hij zal eerst nog House of Guinness maken voor Netflix. Het is een dramaserie die verschijnt op 25 september en uiteraard gaat over de biermaker uit Dublin, die een erg interessante geschiedenis kent. Het is een flinke familie, dus die gaat vast gepaard met veel drama.

In ieder geval zijn onder andere Louis Partridge, Anthony Boyle, Fionn O’Shea, Emily Fairn, en James Norton erin te zien. Maar ook Niamh McCormack, Seamus O’Hara en Jack Gleeson zijn erin te zien, net als Elizabeth Dulau. Zij reizen naar het Dublin van 1860. Op de onderstaande afbeeldingen zie je wat je daar zoal van kunt verwachten. Het is Victoriaans, het ziet eruit alsof mensen nu al ruzie hebben en uiteindelijk moet er natuurlijk ook nog een product worden gemaakt.