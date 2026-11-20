We kijken deze week vooral naar die ene, grote internationale game, maar in ons eigen land worden ook mooie spellen gemaakt. Zo mooi, dat ze een award verdienen. Dit zijn de winnaars van de Dutch Game Awards, die werden uitgereikt in het Chassé Theater in Breda.

Dutch Game Awards

Er zijn games die wonnen die vol zitten met kikkers, er zijn games die uitzonderlijk mooi zijn en vanalles daartussenin. Town to City is de grote winnaar. De game van Galaxy Grove laat je een heel dorpje bouwen in een prachtige visuele stijl en de jury zei er dit over: "De juryleden verloren hun tijdsbesef tijdens het bouwen van een eigen stad in Town to City, wat de beste indicatie is voor een goede game. Daarnaast bestrijken de muziek en de geluiden van Town to City elk detail van de gameplay en de game-ervaring op een gebalanceerde en verfijnde wijze." De jury van de Dutch Game Awards bestaat uit allerlei professionals uit de gamewereld.

Het is sinds het sluiten van de Dutch Game Garden misschien wat minder prominent aanwezig dat we in Nederland ook games maken, maar vergis je niet: er komen heel toffe games van eigen bodem en er zijn ook nog steeds opleidingen tot gamemaker. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Best Student Game: de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht is een van de ultieme plekken om het vak te leren. En natuurlijk hoef je dat niet per se te leren om Nederlandse games te maken, want je kunt ook bij het internationaal georiënteerde Guerrilla Games gaan werken of juist buiten de Nederlandse grenzen. Maar: er worden dus ook veel goede spellen gemaakt in Nederland en dat is het mooie van awards, je krijgt daarbij meteen een idee van wat er allemaal goed is om te spelen. Dit zijn de winnaars van de Dutch Game Awards:

Best Game: Town to City – Galaxy Grove

Best Audio (gesponsord door Audiokinetic): Town to City – Galaxy Grove

Best Art: Moonlight Peaks – Little Chicken

Best Narrative: SIRE – heartcase

Best Game Design: Bonnie Bear Saves Frogtime - Bonte Avond

Best Technology: DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH - PC Version – Nixxes Software

Best Debut: Legacy of Orsinium – Veelpoot

Best Applied: Playful Experience Ritme Robot – Monobanda

Best Applied: Impact (gesponsord door Gemeente Rotterdam): Laptitude - Grendel

Best Student Game: Don't Blink - HKU