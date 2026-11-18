Notability en Arknights: Endfield aan kop

Notability is een digitaal notitieblok voor studie, werk en productiviteit, en die keuze is opvallend. De app stond lang bekend als iPad-favoriet, maar Google benadrukt dat de app nu “native gebouwd is voor Android”. Daar komen AI-functies bij: je kunt chatten met je eigen studiemateriaal, studie-overzichten laten maken, quizzen genereren en werkprocessen stroomlijnen. Notability wint daarnaast ook de categorie Best Productivity Partner en is daarmee de grote winnaar bij de apps.

Bij de games is Arknights: Endfield de winnaar. Google noemt het verhaal, de kleurrijke werelden, de real-time gevechten, de personages en de mechanieken voor het bouwen en beheren van fabrieken. Daarmee wint een ambitieuze titel die laat zien hoe ver mobiel gamen inmiddels is: dit is geen tussendoortje voor in de trein, maar een volwaardige game die op een smartphone draait.

Cross-device wordt steeds belangrijker

Google reikt ook prijzen uit voor apps en games die op meerdere apparaten goed werken. Strava: Run, Bike, Walk is de beste cross-device app. Je kunt er handsfree je herhalingen mee bijhouden op een Wear OS-horloge en je wekelijkse voortgang bekijken via een widget op je vergrendelscherm. Moonlight Peaks is de beste cross-device game: een farming- en dorpsgame die je onderweg speelt en voor langere sessies doorspeelt via Google Play Games op pc of op een Googlebook.

Die focus is niet toevallig. Google wil Android steeds meer neerzetten als platform dat doorloopt van telefoon naar horloge, tablet, auto en headset. Dat zie je ook terug in de aparte categorieën. Pocket Casts wint Best for Watches, BandLab: Music Maker & Studio is de beste app voor grote schermen, Audible wint Best for Cars en de MLB-app is de beste XR-app.

De beste apps van 2026

In de overige app-categorieën gaat Qobuz: Music & Editorial met de prijs voor entertainment naar huis. Wispr Flow, een AI-app die spraak omzet in tekst, is de meest innovatieve app. ibis Paint X wint voor creatieve expressie, Spark: Daily Learning Puzzles voor het ontwikkelen van vaardigheden en Sofascore is de beste app voor sportfans. Riley: Emotion & Mood Tracker is de beste ‘Under the Radar’-app, en Superfonik: Kids Learn to Read wint in de categorie kinderen en gezinnen. Bij Top Trending noemt Google drie apps die veel Nederlanders kennen: tweedehandsplatform Vinted, audiodrama-app Pocket FM en voetbalapp FotMob.

De beste games van 2026

Bij de games wint Warframe de prijs voor beste multiplayer, Subway Surfers City is de beste pick-up-and-play-game en Deep Rock Galactic: Survivor is de beste indie. Sea of Stars, de retro-rpg die eerder al op pc en consoles veel lof kreeg, wint voor het beste verhaal. Zenless Zone Zero is de beste ‘ongoing’ game, een titel die steeds nieuwe content krijgt. Net als Arknights: Endfield komt die uit de hoek van ambitieuze free-to-play-games uit Azië, een genre dat in de Play Store steeds belangrijker wordt.

Boeken

Google kiest daarnaast ook boeken van het jaar. Daarin vallen onder meer London Falling van Patrick Radden Keefe en I Am Not a Robot van techjournalist Joanna Stern op, een boek over een jaar lang (bijna) alles doen met AI. Op de Google-blog staat de volledige lijst, en de winnaars zijn ook te vinden op de speciale Best of 2026-pagina in de Play Store.

Wat het lijstje vooral duidelijk maakt, is dat de beste Android-apps van 2026 niet meer alleen om de smartphone draaien. AI zit inmiddels in notitie- en spraakapps, en ontwikkelaars worden beloond als hun app op een horloge, in de auto of op een groot scherm net zo goed werkt als op je telefoon. Voor gebruikers betekent dat vooral dat het de moeite waard is om te kijken wat je favoriete apps op je andere apparaten kunnen.