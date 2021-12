​Waarom je niet alle apps in Google Play kunt vertrouwen

Er zijn maar liefst 300.000 keer bankgegevens van mensen gestolen die apps downloadden in de Google Play Store . Oeps. Hoe dat kan? Cybercriminelen hebben ontdekt hoe ze Google om de tuin kunnen leiden, waardoor er toch foute apps in de appwinkel staan.

Google Play

Over het algemeen is het credo: als het in de Google Play Store staat, dan is de app door Google doorgelicht en dus in principe ‘veilig’ bevonden. Ga je van de gebaande paden af en download je een los APK-bestand dat niet binnen Google Play te vinden is, dan zal je merken dat je telefoon je er ook voor waarschuwt dat je een niet-gecheckte app downloadt.

So far so good, zou je denken, maar dat blijkt niet het geval. Er zijn apps binnen Google Play gevonden die meer dan 300.000 keer werden gedownload voordat werd onthuld dat ze eigenlijk trojans zijn. Trojans zijn, net als het paard van Troje, apps die op het eerste gezicht betrouwbaar lijken, maar in werkelijkheid zetten ze een virus of andere ongewenste software op je systeem. Het ging hier om apps die deden alsof ze QR-scanners waren, PDF-scanners of cryptovaluta-wallets.