Een bezorging controleren, een tafel reserveren of een bestelling plaatsen: Apple wil dat je zulke dingen steeds vaker via Siri regelt. Het bedrijf stelt Siri AI open voor alle ontwikkelaars, zodat zij hun apps aan de vernieuwde assistent kunnen koppelen. Daarmee komt een andere manier van smartphonegebruik dichterbij. Nederlandse iPhone -gebruikers kunnen er voorlopig alleen nog geen gebruik van maken.

Apple heeft een ontwikkelaarspreview aangekondigd waarmee appmakers hun eigen functies toegankelijk kunnen maken voor Siri AI. De preview zit in de bèta’s van iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3, watchOS 27.3 en visionOS 27.3. Ontwikkelaars gebruiken daarvoor App Intents: de koppelingen waarmee ze aangeven welke acties hun app kan uitvoeren. Voor ingewikkeldere opdrachten introduceert Apple ‘skills’, die meerdere acties combineren tot één handeling.

Je vraagt om een resultaat

Het idee achter deze ontwikkeling is dat je minder hoeft na te denken over de app waarin je iets regelt. Nu begint een handeling meestal met zoeken: waar staat die app, in welk menu zit de functie en welke gegevens moet je invullen? Bij een goed werkende AI-assistent begint het bij de opdracht. Jij vertelt wat je wilt bereiken, en de software zoekt uit welke functie daarbij hoort.

Apple laat in de eigen apps al zien hoe dat eruit kan zien. In onder meer Agenda, Foto’s, Mail, Kaarten en Notities rolt het bedrijf de nieuwe mogelijkheden uit. Je kunt Siri bijvoorbeeld vragen om het koffietentje terug te vinden waar je vorige week was, of om bestanden te archiveren die je al meer dan een jaar niet hebt geopend.

Een app wordt zo meer een verzameling mogelijkheden die je via een gesprek kunt aanspreken. Voor wie moeite heeft met onoverzichtelijke menu’s kan dat prettig zijn, en bij terugkerende handelingen ligt de meerwaarde voor de hand. Een gesproken opdracht heeft alleen zin als die echt minder moeite kost dan zelf even tikken.

De uitvoering bepaalt of dit handig wordt

Daar zit meteen de belangrijkste uitdaging. Een assistent moet begrijpen wat je bedoelt, de juiste functie kiezen en duidelijk laten zien wat er gaat gebeuren. Een reservering maken klinkt eenvoudig, totdat er meerdere vestigingen zijn, je voorkeurstijd vol zit of er annuleringsvoorwaarden gelden. Dan wil je kunnen controleren welke keuze de assistent maakt. Bij een bestelling komt daar nog een betaalmoment bij.

Voor appmakers ontstaat daarmee een interessante ontwerpvraag: welke handelingen lenen zich voor een korte opdracht, en wanneer is het eigen scherm juist overzichtelijker? Een goede integratie begint bij dat onderscheid.

Dagelijkse limiet en straks een betaalde versie

Opvallend is wat Apple in de kleine lettertjes vermeldt. Functies die gebruikmaken van modellen op Apple’s servers, waaronder Siri AI, krijgen een dagelijkse gebruikslimiet. Hoe hoog die is, hangt volgens Apple af van onder meer de functie, de complexiteit van je verzoek en de drukte op de systemen. Daarnaast kondigt het bedrijf aan dat uitgebreidere toegang in de toekomst tegen betaling beschikbaar komt.

Dat maakt het verhaal anders. Als Siri echt de plek wordt waar je bestellingen, reserveringen en andere taken regelt, is een limiet geen detail. Het betekent dat de assistent waar Apple zijn apps omheen bouwt mogelijk maar beperkt gratis bruikbaar blijft. Hoeveel je straks moet betalen voor ruimer gebruik, maakt Apple nog niet bekend.

Nederlandse gebruikers vallen voorlopig buiten de boot

Voor Nederland is de beschikbaarheid een flinke kanttekening. Siri AI is momenteel niet beschikbaar in de EU op iPhone, iPad en Apple Watch. Apple zegt in gesprek te zijn met de EU om een oplossing te vinden, maar noemt geen termijn.

Ook de taal is een obstakel. Siri AI werkt nu in onder meer het Engels, Frans, Spaans, Portugees, Japans en Koreaans. Binnenkort volgen Traditioneel Chinees, Noors, Turks en Vietnamees. Nederlands staat in geen van beide lijstjes. De aankondiging betreft bovendien een vroege ontwikkelaarspreview. Apple verwacht de functies over enkele maanden naar consumenten te brengen, en ontwikkelaars kunnen hun integraties in het voorjaar indienen in de App Store. Een Nederlandse introductiedatum ontbreekt.

Daarmee is dit vooral een ontwikkeling om te volgen. De belofte is aantrekkelijk: minder zoeken in menu’s en sneller iets geregeld. De echte test wordt of je Siri genoeg kunt vertrouwen om een handeling uit handen te geven, en of je daar uiteindelijk voor wilt betalen. Want als je iedere stap alsnog zelf moet nalopen, verdwijnt een groot deel van het gemak.