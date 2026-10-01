Microsoft heeft een nieuw cadeautje voor Xbox -spelers: of een nieuwe verleiding om ze weer meer te laten gamen in ieder geval. Het heeft net als PlayStation namelijk platinum achievements. Alleen heten ze natuurlijk niet zo, dat zou iets te veel opvallen: Mythic heet het.

Mythic achievements

Xbox had altijd wel achievements, maar geen platinum zoals PlayStation , dat het al sinds 2008 heeft. Het idee dat het een soort ultieme achievement is bij een game: het betekent namelijk dat je alle achievements hebt behaald, en dat wordt natuurlijk beloond met een.. achievement.

Nou ja, voorheen dus niet, maar binnenkort worden Mythic achievements ingevoerd. Natuurlijk wil je weten of dat ook met terugwerkende kracht is en dan hebben we goed nieuws: dat is het. Zelfs op Xbox 360-games kun je deze Mythics ontvanen want toen waren er al achievements. Wel worden er soms achievements toegevoegd nadat een game uitkomt, maar die tellen niet mee voor Mythic achievements.

De functie wordt op dit moment getest door Xbox Insiders, maar het is nog onbekend wanneer Microsoft het naar de rest van de gamers wil brengen. Achievements zijn een enorm aantrekkelijke manier om een game toch net dat beetje meer door te spelen. Tegelijkertijd zitten er ook heel maffe dingen tussen.

Vreemde achievements

Een maffe achievement is bijvoorbeeld Go Outside, een achievement uit The Stanley Parable die je pas ontvang als je het spel vijf jaar lang niet speelt. Ook is er eentje in Duke Nukem Forever waarin je een stuk poep uit een wc moet halen. Ook zijn er achievements die op een andere manier smerig zijn, zoals in Metal Gear Solid de Snake Beater: hierbij moet je terwijl je het met jezelf doet door een Otacon worden gepakt. Ook is er een waarbij je moedermelk moet drinken als je als de vader speelt in Who's Your Daddy?!. Jakkes.