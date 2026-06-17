Verschillende mensen met een Xbox Series-console hadden een tijdje problemen met het spelen van Xbox 360 -spellen via de functie voor backwards compatibility. Vervelend, want er waren ontzettend veel geweldige games op die console speelbaar (Fable II, Halo 3, Gears of War 2, Skyrim, Left 4 Dead...). Microsoft zei dat het gefikst was, maar veel mensen blijken nog steeds te kampen met problemen.

Xbox 360-spellen spelen

Het zou dus opgelost zijn, maar dat is het niet, en Microsoft lijkt er niet heel erg voor open te staan dat mensen aangeven dat het nog niet klaar is. We zijn inmiddels weken, zo niet maanden verder en het is nog steeds niet verholpen. Mensen krijgen op hun Xbox Series geen Xbox 360-games aan de praat. Althans: niet iedereen. Er verschijnt een error in beeld dat er geen verbinding mogelijk is met Xbox Live, dat mensen de testverbinding moeten kiezen om de verbindingsproblemen op te lossen. Deze mensen hebben alleen helemaal geen internetproblemen.