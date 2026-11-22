Chess.com kennen we natuurlijk als de plek waar miljoenen mensen dagelijks een potje schaken. Maar het platform kijkt inmiddels verder dan het schaakbord. Met Classic lanceert het bedrijf een compleet nieuwe omgeving voor tien bekende spellen, waaronder sudoku, mahjong, dammen en backgammon. Inclusief computergestuurde tegenstanders, lessen en dagelijkse uitdagingen. En het mooie is: je kunt er nu al gratis mee aan de slag.

Wie regelmatig online schaakt, kent Chess.com waarschijnlijk wel. Het platform heeft van een eeuwenoud bordspel een moderne online ervaring gemaakt, compleet met rankings, lessen, puzzels en tegenstanders van over de hele wereld. Die formule wil het bedrijf nu ook toepassen op andere klassieke spellen. Met de introductie van Classic krijgt Chess.com er een compleet nieuw gamingplatform bij, waarop tien bekende spellen samenkomen.

De nieuwe dienst is sinds 21 november beschikbaar als openbare bèta en werkt via de browser en afzonderlijke apps voor Android en iOS. Je kunt gratis een account aanmaken, maar ook gewoon inloggen met je bestaande Chess.com-account. Daarmee wil het bedrijf de overstap voor zijn huidige gebruikers zo eenvoudig mogelijk maken.

Tien klassieke games op één plek

Het aanbod van Classic bestaat uit een combinatie van bordspellen, kaartspellen en puzzels. Zo kun je aan de slag met dammen, backgammon, Go, hartenjagen, mahjong, shogi, solitaire, sudoku, Word en xiangqi. Sommige daarvan zijn in Nederland bijzonder populair, terwijl andere vooral in Azië een enorme schare liefhebbers hebben.

Voor wie de namen niet allemaal iets zeggen: Go is een eeuwenoud strategisch bordspel waarbij spelers met zwarte en witte stenen proberen gebieden te veroveren. Shogi is de Japanse variant van schaken, waarbij je geslagen stukken opnieuw kunt inzetten. Xiangqi is het Chinese schaakspel, met een speelbord dat door een rivier in tweeën wordt gedeeld.

Ook de bekendere spellen krijgen verschillende mogelijkheden. Bij solitaire kun je bijvoorbeeld kiezen tussen Klondike, FreeCell en Spider. Mahjong is beschikbaar met de regels uit Sichuan, Hongkong of de Amerikaanse variant. En Word is een woordspel waarbij spelers met letterstenen woorden vormen op een speelbord, vergelijkbaar met Scrabble. Het zijn stuk voor stuk spellen die al jarenlang bestaan, maar Chess.com probeert ze vooral aantrekkelijker te maken voor een nieuwe generatie online spelers.

Spelen tegen anderen of gewoon tegen de computer

Een belangrijk onderdeel van Classic is dat je niet afhankelijk bent van vrienden die toevallig hetzelfde spel willen spelen. Net als bij Chess.com kun je het opnemen tegen andere spelers, maar ook tegen computergestuurde tegenstanders. Daarbij kun je zelf een moeilijkheidsgraad kiezen, zodat je niet meteen tegenover een tegenstander komt te zitten die je binnen een paar minuten volledig van het bord speelt.

Afhankelijk van het gekozen spel zijn er bovendien verschillende instellingen beschikbaar. Bij Go kun je bijvoorbeeld de grootte van het speelbord aanpassen, terwijl je bij mahjong uit meerdere spelregels kunt kiezen. Daarmee probeert Classic zowel beginners als ervaren spelers aan te spreken. De aanpak lijkt sterk op die van Chess.com zelf. Niet alleen een spel aanbieden, maar er een complete omgeving omheen bouwen waarin spelers kunnen oefenen, beter worden en het tegen anderen opnemen.

Je hoeft de spelregels niet eens te kennen

Misschien wel een van de interessantste onderdelen van Classic is de uitgebreide leeromgeving. Wie nog nooit Go heeft gespeeld of geen idee heeft hoe shogi werkt, hoeft daarvoor niet eerst allerlei handleidingen op internet te zoeken. Ieder spel heeft een eigen leeromgeving met een virtuele coach die je stap voor stap door de regels en strategieën begeleidt. Dat begint bij de absolute basis, maar gaat uiteindelijk ook richting gevorderde tactieken. Tijdens de lessen krijg je uitleg en kun je direct oefenen met wat je hebt geleerd.

Loop je vast, dan kan de coach bovendien hints geven. Dat is een aanpak die Chess.com al jaren gebruikt om beginnende schakers op weg te helpen. Door diezelfde methode nu voor andere spellen beschikbaar te maken, verlaagt het bedrijf de drempel om iets nieuws te proberen. Vooral bij spellen als Go, shogi en xiangqi kan dat een groot verschil maken. Die hebben allemaal hun eigen regels en strategische mogelijkheden, waardoor het voor nieuwkomers soms lastig is om te beginnen.

Iedere dag nieuwe puzzels en uitdagingen

Chess.com weet als geen ander hoe belangrijk dagelijkse uitdagingen zijn om spelers terug te laten keren. Op het schaakplatform zijn puzzels en dagelijkse oefeningen al jaren een belangrijk onderdeel van de ervaring. Classic krijgt daarom een vergelijkbaar systeem.

Iedere dag verschijnen er nieuwe uitdagingen voor sudoku, mahjong, Word en solitaire. Het bijzondere is dat alle spelers dezelfde dagelijkse puzzel voorgeschoteld krijgen. Je kunt dus niet alleen proberen de uitdaging op te lossen, maar bij bepaalde spellen ook zien hoe jouw prestaties zich verhouden tot die van anderen. Bij Word en mahjong kun je na afloop bijvoorbeeld je resultaten vergelijken met die van andere spelers. Dat geeft zelfs relatief eenvoudige puzzelspellen een competitief element. Wie normaal gesproken iedere ochtend een sudoku oplost, krijgt daarmee een extra reden om dat voortaan via Classic te doen.

Chess.com wil meer zijn dan een schaakwebsite

De uitbreiding is een interessante stap voor Chess.com. Het bedrijf heeft jarenlang gebouwd aan een platform dat volledig draait om één spel. Maar de technologie daarachter, zoals online tegenstanders, lessen en competities, is natuurlijk ook geschikt voor andere games . Met Classic probeert Chess.com die ervaring nu naar een veel breder publiek te brengen. Niet iedereen houdt van schaken, maar vrijwel iedereen heeft weleens een potje solitaire gespeeld, een sudoku opgelost of een damspel op tafel gehad.

Tegelijkertijd hoeft Chess.com daarvoor geen compleet nieuwe spelconcepten te bedenken. Het bedrijf kiest juist voor klassieke games die hun populariteit vaak al tientallen of zelfs honderden jaren hebben bewezen. De vernieuwing zit vooral in de manier waarop die spellen worden aangeboden. Het is bovendien opvallend dat Chess.com kiest voor een afzonderlijk platform in plaats van alle spellen aan de bestaande schaakwebsite toe te voegen. Daarmee krijgt Classic een eigen identiteit, terwijl gebruikers wel met hun bestaande account kunnen inloggen.

Classic is nu gratis te proberen

Wie nieuwsgierig is geworden, kan meteen aan de slag. Classic is beschikbaar via classic.game en heeft eigen apps voor Android en iOS. Een account aanmaken is gratis en bestaande Chess.com-gebruikers kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken.

Er zit voorlopig nog wel een kleine kanttekening aan. Het platform bevindt zich in een openbare bètafase. Dat betekent dat sommige onderdelen nog niet helemaal soepel werken en dat gebruikers tegen fouten kunnen aanlopen. Chess.com moedigt spelers daarom aan om hun ervaringen te delen en eventuele problemen te melden via de officiële Discord-community. Of Classic uiteindelijk net zo succesvol wordt als Chess.com zelf, moet natuurlijk nog blijken. Maar het idee is interessant. In een gamewereld die steeds meer draait om enorme open werelden, indrukwekkende graphics en peperdure producties, kiest Chess.com juist voor spellen die soms al eeuwenlang meegaan.

En misschien is dat helemaal geen gekke gedachte. Een goed spel heeft tenslotte niet altijd een verhaal van honderd uur, een gigantische download of de nieuwste grafische kaart nodig. Soms zijn een paar stenen, kaarten of cijfers al genoeg om je uren bezig te houden.