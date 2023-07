Netflix Games review - The Queen’s Gambit Chess stelt niet teleur

Toen Netflix aangaf dat het wat serieuzer om zou gaan met games, was één van de games waarmee het destijds reclame maakte The Queen’s Gambit Chess. Ergens ook wel logisch, want het is een ideaal voorbeeld van hoe Netflix-series weer inspiratie bieden aan gamemakers. Zo zijn er al games van Stranger Things en Too Hot To Handle (2 zelfs, sinds deze week). Waarom we er lang op hebben moeten wachten weten we niet, maar eindelijk is hij er: het spel van The Queen’s Gambit.

Queen's Gambit Chess De studio is Rockwater en dit is een Liverpool-gebaseerde studio. Aan de mensen daar de taak om een vermakelijke schaakgame te maken. En ook nog eentje waarin je goed uitlegt hoe het spel werkt, want heel veel mensen hebben daar -ook na de succesvolle serie- geen idee van. We moeten even terug naar Lang Leve de Koningin: de Nederlandse schaakfilm voor kinderen die het enorm leuk maakte om schaken te leren. Dat niveau weet deze game niet helemaal te halen, maar Netflix heeft dan ook geen Monique van de Ven. Wel heeft deze game iets anders slims, namelijk de mogelijkheid om drie niveaus te kiezen. Op die manier kunnen ook mensen die het spel machtig zijn plezier beleven aan The Queen’s Gambit Chess. Immers is het niveau van hoofdrolspeelster Beth enorm hoog. Dat past dus wel. De beginnersvariant leert je eerst wat elk schaakstuk doet, zodat je goed geïnformeerd kunt beginnen, intermediate legt vooral het spel zelf uit en Expert gaat ervanuit dat je de nodige potjes schaken al hebt gespeeld.

Kunstmatige intelligentie Heel extreem veel uitleg is er niet, maar kijk een YouTube-tutorial en je komt al een heel eind. Je ontgrendelt vervolgens stuk voor stuk allemaal levels en wordt steeds beter en beter om je te leren hoe schaken werkt en hoe je er steeds beter in wordt. Allemaal vrij eenvoudig, maar wel vermakelijk. Zeker omdat de studio er allemaal leuke gamificationdingen aan heeft toegevoegd waardoor de verzamelaar in jou wordt aangewakkerd. Vervolgens speel je allemaal potjes schaken tegen kunstmatige intelligentie die ook echt lijkt te begrijpen wat het doet. De AI werkt erg goed en je kunt je dan ook prima voor langere tijd vermaken met deze game. Zeker omdat je het gevoel hebt dat de winst dan ook echt door jouzelf komt, en dat smaakt naar meer: precies zoals dat hoort in een spel. Zeker een spel dat er ook nog leuk uitziet en waarin er oog is voor detail, is dat zeker geen straf. Deze game is precies goed waarvoor hij is gemaakt: lekker leren en spelen met schaken.