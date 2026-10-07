Gears of War: E-Day gooit enorm hoge ogen onder reviewers en dat is niet zo gek. Het ziet er echt geweldig uit, de actie zit goed in elkaar en het voelt al met al als een heel goed ontwikkelde game die zijn af en toe wat kinderlijke roots echt achter zich laat. Gears wordt wat serieuzer, maar blijft wel net zo bombastisch. Dat bewijst de lanceertrailer alleen al.

Gears of War: E-Day

De ontwikkelaars van The Coalition en People Can Fly schrijven: "Seizoen 1: Emergence – begint vandaag! Met Horde Siege: onze nieuwe evolutie van de iconische, golfgebaseerde Gears-survivalmodus voor 12 spelers. Gesitueerd op onze grootste Horde-maps ooit, met dynamische doelen, modifiers, secundaire missies en Invasion Events."

Je kunt onder andere nieuwe gevechten ervaren in Versus, met nieuwe bewegingsmechanieken en een bijgewerkte sandbox die helemaal à la Gears wordt.

Gears of War: E-Day is nu uit op Xbox Series.