GTA VI blijft bizarre records zetten. Hoewel de aantallen indrukwekkend zijn, hadden we dat natuurlijk ook ergens wel verwacht. Nu is het tijd voor aantallen vanuit Sony in plaats van Rockstar . Dat heeft in een bedank-blog geschreven dat GTA VI de grootste lancering in de geschiedenis van PlayStation is.

Grootste lancering op PlayStation

Het is dus niet alleen de grootste lancering ooit op de huidige console, de PlayStation 5, het is überhaupt de grootste gamerelease die de gametak van Sony ooit meemaakte. Sony schrijft dat het een 'ongelooflijk moment' is in de game-industrie. Het heeft er niet alleen voor gezorgd dat 39 miljoen spelers het spel in de eerste week al hebben gespeeld. Het heeft er ook voor gezorgd dat de meeste gamers ooit tegelijkertijd op de PlayStation speelden. Het is niet duidelijk hoeveel dat er precies zijn, want dat zegt Sony niet, maar reken maar dat het er vele miljoenen waren.

Er zijn inmiddels ook al heel wat game-uurtjes in GTA gaan zitten: 683 miljoen uur is er al gespeeld. En let op: dat is dus alleen maar op de PlayStation 5: daar zitten de aantallen van de Xbox Series nog niet eens bij. Elke speler op de PS5 zou op de eerste dagen al 17,4 uur in Leonida hebben gespendeerd. Al die aandacht is niet alleen positief voor Sony. Het is ook voor Sony een heel goede lancering als het gaat om PlayStation 5-verkopen. De inmiddels vrij duur geworden gameconsoles hebben een flinke vlucht genomen. Sony zag nog nooit zoveel nieuwe PlayStation 5's in gebruik worden genomen op één dag als op de dag dat GTA VI verscheen. En op die nieuwe consoles was het natuurlijk die game die volop werd gespeeld: bij 70 procent van de mensen was dat de eerste.

GTA VI als eerste game op de PS5

Waarschijnlijk had dat percentage hoger geweest als het spel een kleinere download was: waarschijnlijk hebben veel mensen tijdens het wachten op de download van GTA VI maar vast een andere game aangeslingerd om vast de voelen hoe de nieuwe console het doet. Althans, nieuw: voor hen, want de PlayStation 5 is inmiddels al 6 jaar op de markt.

Het is afwachten wanneer Xbox met zulke cijfers komt. Het spel moet daarnaast nog op de PC verschijnen, al is het nog onduidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Bij GTA V duurde dat maar liefst 1,5 jaar na release, maar de verwachting is dat het voor GTA VI al veel eerder wordt. Het gerucht gaat dat dit mogelijk al in het eerste kwartaal van 2027 zou gaan gebeuren, wat een grote plus is voor PC-gamers.