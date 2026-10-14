Stephen King heeft heel wat horrorverhalen geschreven die uiteindelijk hun weg naar het witte doek vonden. Sommige verfilmingen groeiden uit tot absolute klassiekers, terwijl andere al snel weer werden vergeten. Nu krijgt een van zijn bekendste verhalen opnieuw een kans. Regisseur Mike Flanagan heeft zich gewaagd aan Carrie en de eerste reacties op zijn nieuwe serie zijn veelbelovend.

Het verhaal van Carrie White is inmiddels ruim vijftig jaar oud. Toch blijkt het nog altijd verrassend actueel. De jonge Carrie groeit op onder het strenge toezicht van haar religieuze moeder en wordt op school voortdurend gepest. Wanneer ze ontdekt dat ze over bovennatuurlijke krachten beschikt, lopen de gebeurtenissen volledig uit de hand.

Een horrorklassieker krijgt een nieuw leven

Carrie verscheen oorspronkelijk in 1974 en was de eerste gepubliceerde roman van Stephen King. Twee jaar later maakte regisseur Brian De Palma er een inmiddels legendarische horrorfilm van, met Sissy Spacek in de hoofdrol. Vooral de beruchte scène tijdens het schoolbal groeide uit tot een van de bekendste momenten uit de horrorgeschiedenis. In de jaren daarna verschenen verschillende nieuwe bewerkingen, waaronder een film uit 2013 met Chloë Grace Moretz. Toch bleef de versie uit 1976 voor veel horrorliefhebbers de maatstaf.

Mike Flanagan probeert het verhaal nu opnieuw te vertellen, maar kiest daarbij voor een andere aanpak. In plaats van een speelfilm krijgt Carrie een complete televisieserie met 8 afleveringen. Daardoor is er meer ruimte om de personages uit te diepen en de gebeurtenissen die uiteindelijk tot de bekende ontknoping leiden beter te begrijpen.

Mike Flanagan weet hoe je Stephen King moet verfilmen

Dat juist Flanagan zich over Carrie ontfermt, is geen toeval. De Amerikaanse filmmaker heeft de afgelopen jaren een uitstekende reputatie opgebouwd binnen het horrorgenre. Hij maakte eerder de Netflix-series The Haunting of Hill House , The Haunting of Bly Manor en Midnight Mass.

Ook met het werk van Stephen King heeft hij inmiddels de nodige ervaring. Zo regisseerde hij Gerald's Game en Doctor Sleep, het vervolg op The Shining. Flanagan staat bekend om zijn vermogen om horror te combineren met emotionele verhalen en complexe personages. Dat lijkt ook bij Carrie een belangrijke rol te spelen. De serie draait niet uitsluitend om bovennatuurlijke krachten en schrikmomenten, maar vooral om de eenzaamheid, angst en woede van een tiener die nergens aansluiting vindt.

Carrie is actueler dan ooit

Hoewel het oorspronkelijke verhaal zich afspeelt in een heel andere tijd, zijn de belangrijkste thema's nauwelijks veranderd. Pesten, sociale uitsluiting en de druk om ergens bij te horen spelen ook vandaag een grote rol in het leven van jongeren. De nieuwe bewerking brengt die thema's naar het heden. Sociale media en online pesten geven het verhaal een extra dimensie. Waar Carrie vroeger vooral binnen de muren van haar school werd vernederd, kunnen dergelijke gebeurtenissen tegenwoordig ook online een eigen leven gaan leiden.

Daarmee krijgt het verhaal een moderne context, zonder dat de belangrijkste elementen van Kings oorspronkelijke boek verloren hoeven te gaan.

Is dit de beste Carrie-verfilming ooit?

De eerste recensies zijn positief, al zijn de meningen niet uitsluitend lovend. Vooral de psychologische benadering en de manier waarop Flanagan het bekende verhaal opnieuw interpreteert, krijgen waardering. Tegelijkertijd zijn er critici die zich afvragen of een verhaal dat eerder in minder dan twee uur werd verteld werkelijk acht afleveringen nodig heeft. De uitgebreidere opzet biedt meer ruimte voor karakterontwikkeling, maar vraagt ook om een andere vertelstructuur.