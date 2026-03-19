Shaun The Sheep: The Beast of Mossy Bottom gaat helemaal horror

Entertainment19 mrt , 16:37doorLaura Jenny
Aardman is terug met een nieuwe film van Shaun the Sheep, ook wel bekend als Shaun het Schaap. De koddige stop-motion animatiefilm is echter nu niet zo lief meer, want we gaan de horrorkant op. Na The Movie en Farmageddon is het nu tijd voor The Beast of Mossy Bottom. Het is een horrorfilm voor het hele gezin, want het is natuurlijk nog steeds vooral heel erg grappig.

Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom

De animatiestudio uit Bristol heeft een gestoorde professor als een van de hoofdschapen en die krijgt de opdracht om te zorgen dat er toch weer pompoenen zijn voor Halloween, nadat de boer per ongeluk zorgde dat zijn hele oogst was mislukt. Het gaat natuurlijk helemaal mis en vervolgens gaat dat enge dier het moeras in. En daar moeten de schapen natuurlijk eigenlijk wat mee, ook al zijn ze daar totaal niet toe in staat. In de ondertaande trailer krijg je er vast een voorproefje van.
Shaun The Sheep: The Beast of Mossy Bottom draait vanaf 18 september in de bioscoop.

Lees ook

De eerste trailer van Dune 3 is gearriveerd: alles oké, Paul?De eerste trailer van Dune 3 is gearriveerd: alles oké, Paul?
Check nu de trailer van Steven Spielbergs nieuwe science-fiction-filmCheck nu de trailer van Steven Spielbergs nieuwe science-fiction-film
Jessica Jones is terug in Daredevil: Born Again-trailerJessica Jones is terug in Daredevil: Born Again-trailer
Peaky Blinders: The Immortal Man

5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 12

HERO DAY (HR)-6 (1)

Temptation Island Benelux keert terug: deze koppels gaan de ultieme relatietest aan

Entertainment
19 maart 2026
They Will Kill You

Deze horrorfilm gaat volledig over de top en dat is precies de bedoeling

Entertainment
19 maart 2026

