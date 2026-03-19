Aardman is terug met een nieuwe film van Shaun the Sheep, ook wel bekend als Shaun het Schaap. De koddige stop-motion animatiefilm is echter nu niet zo lief meer, want we gaan de horrorkant op. Na The Movie en Farmageddon is het nu tijd voor The Beast of Mossy Bottom. Het is een horrorfilm voor het hele gezin, want het is natuurlijk nog steeds vooral heel erg grappig.

Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom

De animatiestudio uit Bristol heeft een gestoorde professor als een van de hoofdschapen en die krijgt de opdracht om te zorgen dat er toch weer pompoenen zijn voor Halloween, nadat de boer per ongeluk zorgde dat zijn hele oogst was mislukt. Het gaat natuurlijk helemaal mis en vervolgens gaat dat enge dier het moeras in. En daar moeten de schapen natuurlijk eigenlijk wat mee, ook al zijn ze daar totaal niet toe in staat. In de ondertaande trailer krijg je er vast een voorproefje van.

Shaun The Sheep: The Beast of Mossy Bottom draait vanaf 18 september in de bioscoop.