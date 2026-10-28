Een bioscoopbezoek is al lang niet meer alleen een kwestie van een goede film kijken . Grote schermen, comfortabele stoelen en steeds luxere zalen moeten van een avondje cinema een complete belevenis maken. Pathé zet nu een volgende stap. Vanaf 28 oktober kunnen bezoekers van Pathé De Kuip in Rotterdam een versbereide smash burger bestellen en die gewoon meenemen de bioscoopzaal in. Daarmee krijgt de traditionele bak popcorn er een opvallende concurrent bij.

Een hamburger tijdens de nieuwste blockbuster

Popcorn, nacho's en frisdrank zijn al jaren vaste onderdelen van een bioscoopbezoek. Maar een complete, versbereide hamburger eten terwijl de film draait? Dat was bij Pathé tot nu toe niet mogelijk. Met de opening van een nieuwe vestiging van het Rotterdamse burgerconcept Smash verandert dat.

Pathé De Kuip is daarmee de eerste bioscoop van de keten in Nederland waar bezoekers een verse smash burger mee de zaal in mogen nemen. De hamburgers worden ter plekke bereid in een speciaal ingerichte keuken en kunnen vervolgens tijdens de voorstelling worden gegeten.

Het is een opvallende uitbreiding van het traditionele bioscoopaanbod. Waar bioscopen jarenlang vooral inzetten op snacks die eenvoudig te bewaren en te serveren zijn, ontstaat nu ruimte voor versbereide maaltijden. En dat past bij een bredere ontwikkeling waarin bioscopen steeds meer proberen te bieden dan alleen een groot scherm en goed geluid.

Pathé wil meer bieden dan alleen films

De samenwerking met Smash komt niet helemaal uit de lucht vallen. Bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam is het hamburgerconcept al bijna twee jaar gevestigd. Daar bestellen bezoekers regelmatig voor of na hun film een burger. Bij Pathé De Kuip wordt die samenwerking nu uitgebreid naar de filmzaal zelf.

Volgens theatermanager Rients Schipper zoeken bezoekers steeds vaker naar een complete avond uit. Een goede film blijft natuurlijk de belangrijkste reden om naar de bioscoop te gaan, maar eten en drinken spelen daarbij een steeds grotere rol.

"We merken dat onze bezoekers steeds vaker op zoek zijn naar een complete en bijzondere avond uit. Dat begint natuurlijk met een goede film, maar lekker eten hoort daar voor veel mensen net zo goed bij. Met Smash Burgers halen we een populair Rotterdams concept naar Pathé De Kuip en geven we bezoekers de mogelijkheid om tijdens de film te genieten van een versbereide burger. Zo maken we de beleving van naar de bioscoop gaan nóg leuker," aldus Schipper.

Dat Pathé juist voor De Kuip kiest, is niet verrassend. Volgens de bioscoopketen is dit het best bezochte filmtheater van Nederland. Bovendien biedt de locatie voldoende ruimte voor een volwaardige keuken, waardoor Smash zijn hamburgers vers kan bereiden.

Van een extreem dure hamburger naar de bioscoop

Achter Smash staat de Rotterdamse chef en ondernemer Diego Buik, die ook bekend is van Diego's Burgers. Buik won in 2015 de titel Beste Burger van Rotterdam en trok in 2017 internationaal de aandacht met een bijzonder luxe hamburger, waarvoor onder andere bladgoud, kaviaar en kreeft werden gebruikt. Voor Pathé kiest hij een toegankelijker concept. Smash richt zich op versgebakken broodjes, kwalitatieve ingrediënten, eigen sauzen en zowel halal- als vegetarische mogelijkheden. Het draait daarbij vooral om de combinatie van een goede hamburger en het gemak van eten tijdens de film.

Ook Buik is enthousiast over de samenwerking. "Dat je straks gewoon met een smash burger de bioscoopzaal in mag, vind ik fantastisch. We zijn altijd bezig met het vernieuwen van de eetervaring en dit is wat mij betreft een hele mooie volgende stap. We geven mensen hiermee iets waar ze stiekem al jaren naar smachten."

Het idee is dat bezoekers niet langer hoeven te kiezen tussen eerst ergens eten of meteen naar de bioscoop gaan. Beide kunnen voortaan tegelijkertijd.

Wordt de bioscoop straks een restaurant?

De introductie van smash burgers roept ook een interessante vraag op: hoe ver gaan bioscopen met hun aanbod aan eten en drinken? De bioscoopsector concurreert immers niet alleen met andere theaters, maar ook met streamingdiensten die films en series rechtstreeks naar de woonkamer brengen. Een avondje bioscoop moet daarom iets bieden wat je thuis niet zomaar kunt evenaren. Grotere schermen, beter geluid, luxe stoelen en bijzondere filmformats spelen daarin al een belangrijke rol. Uitgebreidere horecaconcepten kunnen daar een interessante aanvulling op zijn.

Het past bovendien bij de ontwikkeling waarbij entertainment steeds vaker wordt gecombineerd met horeca. Denk aan bioscopen met luxe lounges , speciale filmavonden met diners of theaters waar bezoekers vanuit comfortabele stoelen eten en drinken kunnen bestellen. Pathé kiest met Smash voor een relatief eenvoudige variant: een verse hamburger die je gewoon mee naar binnen neemt.

Of andere Pathé-vestigingen het Rotterdamse voorbeeld gaan volgen, is nog niet bekend. Voorlopig blijft het concept beperkt tot Pathé De Kuip.

En hoewel een verse hamburger tijdens een film aantrekkelijk klinkt, zijn we vooral benieuwd hoe medebezoekers reageren wanneer iemand tijdens een spannende scène zijn complete maaltijd zit weg te werken. De geur van verse burgers krijg je er in ieder geval gratis bij.