Geiten? Ja, Jay-Z zit om zijn Super Bowl Half-time show aan te kondigen tussen de geiten. Dat is niet een referentie naar de duivel, maar naar de GOAT: greatest of all time. Hij is immers een rapper, dus grootspraak hoort bij zijn muziek . Luister maar naar Public Service Announcement. Plus: na een carrière van 30 jaar in de muziekbusiness wordt hij door veel mensen ook zo gezien. Zijn entertainmentbedrijf Roc Nation heeft heeft het voor elkaar gekregen om dat wereldpodium voor HOV te regelen.

Jay-Z doet de half-time show van Super Bowl LXI

De man van Beyoncé heet tegenwoordig trouwens eigenlijk JAŸ-Z, maar veel mensen kennen hem als Jay-Z. Hij is bekend van onder andere nummers als 99 Problems, Big Pimpin, Hard Knock Life, Dead Presidents II en Empire State of Mind. Al zijn we hier op de redactie toch ook groot fans van N***s in Paris, Holy Grail en Song Cry.

We hebben dan ook wel wat wensen voor zijn half-time show: het zou natuurlijk vet zijn als hij in een auto aan komt rijden met 99 Problems en dan ook daadwerkelijk tegen een politie-agent te rappen. Het zou tof zijn als hij Empire State of Mind qua tekst wat meer een strijdlied maakt voor een betere wereld, iets waar Alicia Keys waarschijnlijk ook prima aan zou meewerken. Daarnaast is hij natuurlijk ook van de samenwerkingen. Kanye West laten optreden is misschien wat te controversieel voor de NFL, maar hij kan natuurlijk wel zijn eigen vrouw laten opdraven voor Crazy in Love. Al vragen we ons af of dat echt de toon is die bij Jay-Z past voor dit belangrijke kwartier. Misschien dan beter Bonnie & Clyde? Of, en dan maakt hij zich echt onsterfelijk, door Heartbreaker te doen met Mariah Carey.

Hij heeft met Numb/Encore ook een grote hit gehad met Linkin Park, waar zelfs een heel album van is. Hoewel zanger Chester er nu niet meer is, zou het mooi zijn als hij met de nieuwe samenstelling van Linkin Park een nummer ten gehore zou brengen.