Inmiddels heeft Spotify maar liefst 306 miljoen betalende Spotify Premium-abonnees. Dat is weer een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar.

De muziekstreamingdienst maakte deze week zijn kwartaalcijfers bekend . Daaruit blijkt dus dat er 306 Premium-abonnees zijn, een stijging van zo’n 9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen waren er namelijk 281 Premium-leden. Het vorige kwartaal waren er ongeveer 300 miljoen Premium-leden, dus dat is alsnog een stijging van 2 procent.

Met een Spotify Premium-abonnement heb je diverse voordelen ten opzichte van een gratis abonnement. Zo kun je naar muziek luisteren zonder dat er reclame tussendoor hoorbaar is. Dat is wel zo handig wanneer je bijvoorbeeld een afspeellijst voor een feestje maakt, zodat het plezier niet wordt onderbroken door reclame.

Ook fijn is dat Spotify Premium hogere geluidskwaliteit met zich meebrengen, en dat het mogelijk is om muziek te downloaden zodat je ook wanneer je offline bent verder kunt luisteren. Daarnaast krijg je 12 uur per maand aan luisterboeken. Een Spotify Premium-abonnement voor één persoon kost 13,99 euro per maand, al is dat maar 6,99 euro wanneer je student bent.

Ook totaal aantal gebruikers is gestegen

Spotify heeft meer cijfers bekendgemaakt. Zo is ook het totale aantal maandelijkse gebruikers gestegen. Dat staat nu op 788 miljoen luisteraars, een stijging van ongeveer 10,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen de teller nog op 713 miljoen stond. Spotify blijft dus aan populariteit winnen.

Dit alles heeft Spotify geen windeieren gelegd. Het bedrijf heeft het afgelopen kwartaal een omzet van bijna 5 miljard euro gedraaid, waarbij het grootste deel van die omzet van Premium-abonnees afkomstig is. Dat leverde een winst van 672 miljoen euro op.

Het gaat dus goed met Spotify, zoveel is duidelijk. Het is dan ook een van de eerste moderne muziekstreamingdiensten op de markt, en weet daardoor nog altijd populairder te zijn dan concurrenten als Apple Music.

QR-controle voor Family-abonnementen

Toch is er niet alleen maar goed nieuws rondom Spotify. Eerder deze week bleek dat Spotify strenger gaat controleren op Family-abonnementen. Dat is een gecombineerd Premium-abonnement voor maximaal zes gebruikers die 23,99 euro per maand kost. Het is specifiek bedoeld voor mensen uit hetzelfde huishouden, maar veel mensen die niet in hetzelfde huis wonen spreken alsnog af om een dergelijk abonnement af te sluiten en zo geld te besparen.

Dat vindt Spotify niet de bedoeling van het Family-abonnement. Daarom moeten mensen voortaan soms via een QR-code aantonen dat ze in hetzelfde huishouden als de beheerder van het Family-abonnement wonen. Wanneer die controle niet op tijd wordt uitgevoerd, verliest toegang tot het abonnement en mag zich een jaar lang niet meer bij een ander Family- of Duo-abonnement aansluiten.