In de streamingoorlog zit de drempel om over te stappen zelden in de abonnementsprijs. De echte overstapkosten schuilen in jaren van zorgvuldig opgebouwde afspeellijsten en een algoritme dat je muzieksmaak door en door kent.

Zelfgemaakte playlists kun je met een externe overdrachtstool naar Spotify kopiëren, waarbij nummers aan beschikbare Spotify-opnames worden gekoppeld. Toch blijft een aanzienlijk deel van je digitale muziekcollectie achter.

Een muziekbibliotheek bestaat uit veel meer dan losse liedjes. Je luistergewoonten, opgebouwde aanbevelingen en de integratie met hardware zoals de HomePod, Siri en de Apple Watch verhuis je niet zomaar mee.

Waarom heeft Spotify geen ingebouwde importfunctie?

Spotify biedt geen directe knop om een Apple Music-bibliotheek binnen te trekken. Er bestaat simpelweg geen ingebouwde importfunctie voor concurrerende streamingdiensten.

Wie wil overstappen, moet uitwijken naar een externe dienst. Zo kun je bijvoorbeeld je Apple Music-playlist naar Spotify omzetten met Paradify : zo'n tool scant je afspeellijsten bij Apple en zoekt de overeenkomstige tracks op in de Spotify-catalogus.

Wat maakt een muziekbibliotheek lastig te verhuizen?

Een muziekcollectie is niet alleen een lijst bestanden, maar een persoonlijke ordening. Afspeellijsten hebben een doordachte volgorde, en een bewaard album heeft een heel andere lading dan een nummer dat je toevallig eens aanklikte.

Beide diensten hanteren bovendien afwijkende catalogi en gegevensstructuren. Eenzelfde artiest en titel kunnen bij Spotify net een andere master of uitgave zijn dan bij Apple Music.

Daarnaast raakt je muziek verweven met je ecosysteem. Wie muziek start via Siri of bedient met een Apple Watch, bouwt gewoonten op die met een playlistexport meteen wegvallen.

Welke rol spelen aanbevelingen en je luistergeschiedenis?

Aanbevelingsalgoritmes draaien volledig op historisch luistergedrag: welke nummers speel je vaak af, welke sla je over en welke zet je op repeat? Die verfijnde data deelt Apple niet met concurrenten.

Spotify ontvangt via een overdrachtstool alleen een statische lijst met liedjes. Het platform weet niets van je eerdere luistergedrag en moet je muzieksmaak vanaf nul opbouwen

Welke muziek en gegevens kun je overzetten?

Een overstap richt zich puur op tracks die in beide streamingcatalogi voorkomen. Hoe soepel dat verloopt, hangt af van hoe nauwkeurig de metadata bij beide platforms overeenstemt.

Welke gegevens van zelfgemaakte playlists gaan mee?

Bij een overdracht verhuis je doorgaans de playlistnaam, de trackselectie en meestal ook de volgorde. De overdrachtstool zoekt de tracks op in Spotify en maakt daar een nieuwe afspeellijst aan.

Een vlekkeloze match is nooit gegarandeerd. Soms kiest een tool een live-opname of remaster, simpelweg omdat die dezelfde titel deelt met het origineel.

Sommige overdrachtsdiensten kunnen ook favoriete nummers en opgeslagen albums overzetten. Wat precies slaagt, hangt af van de gekozen tool en instellingen.

Wat blijft achter in Apple Music?

Redactionele afspeellijsten van Apple Music zelf, je persoonlijke luistergeschiedenis en je afspeeltellingen blijven achter. Die data is strikt gekoppeld aan je Apple-account.

Ook eigen lokaal geïmporteerde audiobestanden verhuizen niet mee. Die bestaan immers niet standaard binnen de commerciële catalogus van Spotify.

Je krijgt in Spotify dus een praktische selectie van je favoriete tracks, maar nooit een exacte kopie van je volledige profiel.

Hoe zet je playlists over naar Spotify?

In de praktijk geef je een externe overdrachtsdienst tijdelijk toegang tot zowel Apple Music als Spotify. De software zoekt vervolgens naar overeenkomstige opnames.

Zodra de synchronisatie klaar is, vind je de nieuwe afspeellijsten in je Spotify-account. Daarna volgt het controlewerk.

Hoe werkt het matchen van nummers op basis van ISRC?

ISRC staat voor International Standard Recording Code , een unieke identificatiecode voor een specifieke muziekopname. Delen twee tracks bij beide diensten dezelfde ISRC, dan weet de software dat het om exact dezelfde opname gaat.

Toch lost ISRC niet alles op. Een heruitgave of alternatieve master krijgt vaak een eigen code, waardoor tools moeten terugvallen op gewone metadata zoals artiest, album en titel.

Juist bij die tekstuele matching kunnen fouten ontstaan. Een akoestische versie of remix sluipt er dan zomaar tussendoor.

Hoe controleer je of een playlist compleet is?

Vergelijk om te beginnen het aantal tracks tussen de oorspronkelijke lijst en de nieuwe Spotify-playlist. Wijkt het getal af, dan zijn er nummers gemist.

Controleer daarnaast de eerste en laatste nummers om te zien of de volgorde intact is gebleven. Loop je belangrijkste lijsten door op ongewenste live-versies of dubbele vermeldingen.

Houd de originele Apple Music-lijst als referentie bij de hand zolang je account actief is. Zo zoek je eventuele missers gemakkelijk handmatig op.

Wat betekenen de DMA en AVG voor muziekoverdracht?

Europese wetgeving beschermt je digitale rechten, maar dwingt geen naadloze verhuizing tussen muziekdiensten af. Noch de AVG, noch de Digital Markets Act (DMA) verplicht Spotify tot een kant-en-klare importfunctie voor Apple-data.

Wat houdt het recht op dataportabiliteit in?

Onder de AVG heb je recht op dataportabiliteit : je mag je persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat opvragen. Waar technisch mogelijk kun je zelfs vragen om rechtstreekse doorgifte naar een andere dienst.

Dit recht geldt voor gegevens die je zelf aan de dienst hebt verstrekt op basis van toestemming of een overeenkomst. Het dwingt een andere partij echter niet om die gegevens direct om te zetten in werkende afspeellijsten.

Waarom is dat niet hetzelfde als een volledige bibliotheekimport?

Een exportbestand met ruwe persoonsgegevens is iets heel anders dan een actieve muziekcollectie in een app. Spotify moet tracks immers licentiëren en koppelen aan de eigen catalogus.

De DMA legt regels op aan grote poortwachters om eerlijke concurrentie te borgen, maar dicteert geen technische standaarden voor muzieksynchronisatie. Luisterhistorie en afspeeltellingen laten zich niet universeel overzetten.

De Europese regels geven je dus grip op je eigen gegevens , maar het praktische overzetwerk blijft handwerk via externe tools.

Een overstap neemt je playlists mee, maar niet je luisterverleden

Je favoriete afspeellijsten meenemen naar Spotify is goed te doen. Met externe overdrachtsdiensten blijven playlistnamen en volgordes grotendeels behouden, al blijft een handmatige controle verstandig.

Je luisterhistorie, algoritmes en geïmporteerde mp3-bestanden blijven echter achter bij Apple. Wie overstapt, begint bij Spotify met een schone lei.

Veelgestelde vragen

Kan ik Apple Music overzetten naar Spotify?

Ja, zelfgemaakte playlists en bewaarde tracks kun je met een externe overdrachtsdienst kopiëren naar Spotify. Omdat tracks aan de Spotify-catalogus worden gekoppeld, kan er soms een nummer ontbreken of een afwijkende versie worden gekozen.

Heeft Spotify een ingebouwde functie om muziek te importeren?

Nee, Spotify heeft geen ingebouwde functie om een complete Apple Music-bibliotheek direct over te nemen. Je bent altijd aangewezen op externe tools.

Blijven mijn playlists in dezelfde volgorde staan?

Meestal wel. Overdrachtsdiensten nemen de oorspronkelijke volgorde doorgaans over, al kunnen ontbrekende nummers wel zorgen voor kleine verschuivingen.

Gaan mijn luistergeschiedenis en aanbevelingen mee naar Spotify?

Nee, afspeeltellingen en luistergeschiedenis blijven achter in Apple Music. Spotify bouwt nieuwe muziekaanbevelingen uitsluitend op aan de hand van je toekomstige luistergedrag.

Kan ik ook lokaal geïmporteerde muziek overzetten?

Nee, lokaal geïmporteerde bestanden verhuizen niet mee via overdrachtstools. Die diensten koppelen uitsluitend nummers die officieel beschikbaar zijn in de streamingcatalogus van Spotify.