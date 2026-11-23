Vanaf zaterdag 2 januari om 20:30 uur kun je bij NPO 1 weer genieten van Wie is de Mol? Het seizoen speelt zich duidelijk af in Engeland en heeft in de trailer vast een James Bond-achtig tintje. De trailer laat ook meteen zien wie er allemaal meedoen aan dit nieuwe seizoen van een van de bekendste spelletjes van de Nederlandse televisie . En met dat James Bond-thema is er meteen gekozen voor een leuke bijnaam: Mol 0027.

Wie is de Mol? seizoen 27

Een seizoen Wie is de Mol valt en staat vaak met drie dingen: de kandidaten, de locatie en de spelletjes. Die laatste categorie is nog wel eens een wat vreemde gewaarwording waarbij je goed moet opletten bij de uitleg. De locatie is vaak meteen een populaire reislocatie van Nederlanders, puur omdat de cameramensen de gastlanden zo geweldig goed in beeld brengen. Maar de kandidaten: dat is vaak een zorgvuldig uitgekozen groep mensen waarvan je er waarschijnlijk wel een paar kent, maar ook een paar zal leren kennen die je vervolgens ineens overal ziet opduiken. Wie zitten er zoal in seizoen 27? We vertellen je precies wie je allemaal kunt verwachten.

Kandidaten van Wie is de Mol? seizoen 27

Normaliter wordt Wie is de Mol? wat verder weg opgenomen, maar ditmaal zoekt het team het dus dichter bij huis op. We zien de volgende kandidaten in de spelshow van de NPO

Alkan Çöklü (acteur) - Vooral bekend als Amir Nazar in Goede Tijden Slechte Tijden, maar ook bekend van SpangaS.

Eva Laurenssen (acteur) - Bekend van onder andere Danni Lowinski, De Beetnejs van Sint-Hildegard en Flikken Maastricht.

Frank van Leeuwen (presentator) - Eén van de vaste presentatoren van het NOS Journaal.

Isabelle Kafando (acteur) - Beken van onder andere Klem, De Tatta's en Zenith II.

Jade Olieberg (acteur) - Beroemd van Ares, Hoe overleef ik... en Anne+.

Kim Kötter (ondernemer) - Bekend als Miss (ondernemer) - Bekend als Miss Nederland en deskundige in entertainment-tv-programma's.

Margôt Ros (acteur) - Bekend als Ischa in Toren C.

Stefan de Vries (content creator) - Bekend van zijn challenges uitdagingen en meer op YouTube.

Tom van ’t Einde (Amerika-verslaggever) - Beroemd van EenVandaag, waar hij vast over Amerika rapporteert.

René van Meurs (cabaretier) - Beroemd van zijn eigen cabaretavonden, maar ook het winnen van Cameretten.

De presentatie is zoals de laatste jaren weer in handen van Rik van de Westelaken. Het is spannend om te zien wat zich allemaal gaat ontvouwen daar in Engeland, maar één ding weten we zeker: dat worden weer mooie plaatjes en heel veel praatjes.

Beeldbron: AVROTROS